הקשיש שהתוודה על רצח בנו לפני 51 שנה - חזר בו
הוארך מעצרו של אשר גולדשטיין, בן ה-88 מאילת, לאחר שהתוודה בשבוע שעבר על רצח בנו. המשטרה: "החזרה מההודאה לא מפחיתה מעוצמת החשד"
מחבר אסף פוזיילוב
אשר גולדברג
אשר גולדברג צילום: ללא

אשר גולדשטיין בן 88, שהתוודה השבוע למוקד 100 על רצח בנו בן החמש לפני 51 שנה, חזר בו היום (רביעי) בחקירה מהודאתו. גולדשטיין רצח את אשתו שנתיים לאחר מכן וניסה לביים גם את מותה כתאונה. הוא ישב בכלא 11 שנה בלבד על רצח האישה, בעוד מות בנו סווג אז כטביעה לפי הצהרתו.

שופט בית המשפט השלום באילת גיא אבנון אמר כי "בחומר החקירה יש חשד סביר שביצע את העבירה, ולמרות גילו ומצבו, העבירה החמורה משליכה על מסוכנות ועל אינטרס לשיבוש". השופט האריך את מעצרו עד ה-1 בספטמבר.

אדם שגר בשכנות למשפחת גולדשטיין וגדל עם ילדיו הגדולים סיפר: "כל היום היו צעקות וצרחות בבית, והייתה אלימות. כשהילד הקטן לא חזר הביתה אמרו להם שהוא מת בטביעה, כולם התלחששו שבטח ההורים עשו לו משהו. וגם כשהתברר שהאישה נרצחה אף אחד לא היה מופתע".

במהלך הדיון להארכת מעצר אישר השופט כי "בחקירתו האחרונה שינה החשוד את גרסתו וטען כי לא ביצע את העבירה". עם זאת, סניגורו טען שהעבירה התיישנה כבר בשנת 1994.

במשטרה לא התרשמו מהחזרה בהודאה ואמרו כי "החזרה מההודאה לא מפחיתה מעוצמת החשד". 

