משפחתו של אילן וייס לאחר השבת גופתו: "תודה לכוחות הביטחון, מתפללות לחזרת כל החטופים בעסקה אחת"

בחשבון האינסטגרם למען השבתו, הודתה משפחת וייס לכוחות הביטחון וקראה לעסקה שלא תסכן לא את כוחות הביטחון ולא את החטופים. גופתו של אילן וייס חולצה אתמול במבצע חשאי, לצד ממצאים של חלל חטוף נוסף ששמו טרם הותר לפרסום

משפחת ווייס הגיבה היום (שבת) על החזרת גופתו של החלל החטוף אילן וייס מעזה. בסטורי בחשבון האינסטגרם למען השבתו, כתבו: "אנחנו רוצות להגיד בשם כל המשפחה תודה ענקית לכוחות הביטחון שהחזירו לנו את אבא שלנו אחרי 692 ימים. מייחלות ומתפללות לחזרתם של כל החטופים בעסקה אחת שלא תסכן לא את כוחות הביטחון ולא את החטופים, עוד היום".

גופתו של החטוף אילן וייס, שנרצח בבוקר 7 באוקטובר בקיבוץ בארי ונחטף לעזה, הושבה אתמול מעזה בפעילות חשאית של צה"ל, שב"כ והכוחות המיוחדים. במסגרת המבצע הושבו ממצאים של חלל חטוף נוסף ששמו טרם הותר לפרסום.

אילן וייס, בן 56 מקיבוץ בארי, הוגדר כנעדר במשך כשלושה חודשים, עד שצה"ל עדכן כי הוא נרצח וגופתו נחטפה לעזה. עם חדירת המחבלים לקיבוץ יצא להילחם. הוא נקרא להביא את המפתח לנשקייה לאחר שאריק הרבש"ץ נפל בשער הקיבוץ בדקות הראשונות למתקפה, ובדרכו לשם נורה אילן למוות. עמיר וייס, אחיו של אילן, נרצח יחד עם אשתו בשבת השחורה על ידי המחבלים שחדרו לקיבוץ בארי.

מתוך ההודעה של דוברות קיבוץ בארי

במקביל, אשתו שירי ובתם נוגה בת ה-17, שהו בממ"ד בביתן. המחבלים שפרצו לבית חטפו את שירי לעיניה של נוגה, שהתחבאה מתחת למיטה והייתה עדה למתרחש. בהמשך הם הציתו את הבית, ונוגה, בעצת אחותה הגדולה מיטל, הצליחה להימלט דרך חלון ממ"ד. היא הסתתרה מאחורי שיח אך בסופו של דבר התגלתה ונחטפה גם היא. שירי ונוגה שוחררו כחודשיים לאחר מכן במסגרת עסקת החטופים הראשונה.