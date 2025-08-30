חמישה פצועים מפיצוץ רכב ביפו; גבר כבן 70 נורה למוות באום אל פחם

הרקע לשני האירועים הינו פלילי. תושב יפו נעצר על ידי המשטרה סמוך לזירת פיצוץ הרכב. צוות מד"א שהגיע למקום סיפר: "בזירה היה הרס רב"

חמישה גברים נפצעו היום (שבת) מפיצוץ רכב ביפו, בהם אחד במצב קשה, אחד בינוני והיתר קל. הרקע לאירוע הינו פלילי. המשטרה עצרה חשוד אחד סמוך לאירוע. כוחות גדולים של משטרה הוזעקו למקום ופתחו בסריקות לאיתור חשודים נוספים.

צוות מד"א שנקרא למקום סיפר: "בזירה היה הרס רב. כשהגענו למקום אזרחים הכווינו אותנו אל עבר הפצועים שישבו מחוץ לרכב שעלה באש. הענקנו להם מיד טיפול רפואי מציל חיים שכלל חבישות ועצירת דימומים, ופינינו אותם במהירות לבית החולים".

בתוך כך, גבר כבן 70 נורה מוקדם יותר היום למוות באום אל פחם. המשטרה פתחה בחקירת האירוע - הרקע פלילי. הגבר פונה לבית החולים העמק בעפולה באורח קשה, ושם נקבע מותו.

מהמשטרה נמסר כי שוטרי תחנת אום אל פחם שהגיעו למקום מיד עם קבלת הדיווח החלו באיסוף ממצאים יחד עם חוקרי הזיהוי הפלילי ומבצעים מחסומים וסריקות באזור לאיתור חשודים במסגרת החקירה שנפתחה.