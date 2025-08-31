דנה, חברתו של רס"ל (מיל') אריאל לובלינר שעלה מברזיל ונהרג מירי צה"ל כשלחם בעזה, סיפרה על האתגרים איתם הוא נאלץ להתמודד: "זה הרבה לבד - עכשיו חובתנו כישראלים לחבק את המשפחה שהשאיר מאחור". היא שיתפה בתחושות הקשות: "הלב נשבר. כואב לי עליו"

חברתו של אריאל שנפל בעזה: היה לו הרבה רצון להפוך לישראלי

דנה סתוי, חברתו של רס"ל (מיל') אריאל לובלינר שנפל בעזה, סיפרה היום (ראשון) בריאיון לתוכנית "בחצי היום" בכאן רשת ב על מי שהיה, ועל התחושות הקשות לאחר לכתו.

סתוי היא רכזת קהילה במרכז נווה צדק, שם התנדב לובלינר לאחר שעלה לישראל מברזיל לפני 10 שנים. "הוא היה כל כך חרוץ והתחבר מהר לכולם", אמרה סתוי, והוסיפה: "כעולה חדש, צריך הרבה כוח כדי להתאקלם ולהפוך לישראלי - ואת זה באמת היה לו".

"זה הרבה לבד כעולה חדש", המשיכה. "צריך הרבה כוח רצון כדי להסתדר, להתפרנס, ולמצוא מקום - ועכשיו זו החובה שלנו כישראלים לחשוב על המשפחה שהוא השאיר מאחור ולחבק אותם בכל מובן".

היא שחזרה את הרגע בו התבשרה כי הוא נהרג: "ישבתי מול הטלוויזיה וראיתי 'הותר לפרסום' עם פנים מוכרות - והלב נשבר. כואב לי עליו, בעיקר לאור הדרך שהוא עשה ומה שהוא השאיר אחריו".

הריאיון המלא | כאן רשת ב

רס"ל (מיל') אריאל לובלינר, בן 34 מקריית ביאליק, לוחם באגד לוגיסטי 6036, אוגדה 36, נהרג בעזה כתוצאה מירי, ככל הנראה של כוחות צה"ל. הוא החלל ה-900 מתחילת המלחמה.

אריאל הותיר אחריו את רעייתו, ברברה, תינוק בן 9 חודשים ומשפחה. הוא עלה לארץ מברזיל, ולפני 10 שנים הכיר בקיבוץ נען את אשתו, שעלתה מספרד. הם נישאו לפני שבע שנים. לפני ארבע שנים עברו להתגורר בשכונת נאות אפק בקריית ביאליק, לאחר שזכו בהגרלת מחיר למשתכן.

מאז טבח 7 באוקטובר גויס אריאל למילואים בכמה סבבים ארוכים. היום אמור היה לסיים סבב מילואים נוסף אליו גויס בחודש יוני. אריאל ורעייתו עמדו לטוס לחופשה משפחתית לברזיל, שם מתגוררת משפחתו של אריאל.