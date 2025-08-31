אחרי הכותל וכנסיית הקבר: החשוד בריסוס נעצר שוב בתחנת הרכבת הקלה

אחרי הכותל וכנסיית הקבר: החשוד בריסוס נעצר שוב
תושב ירושלים בן 27, נעצר בחשד שניסה לרסס כתובות נאצה בתחנת הרכבת הקלה מול התחנה המרכזית בעיר. החשוד היה מעורב בביצוע מעשים דומים בנקודות נוספות בעיר
מחבר חיים גולדיטש
כתובות נאצה נגד המלחמה, בירושלים
כתובות נאצה נגד המלחמה, בירושלים צילום: דוברות המשטרה

תושב ירושלים בן 27, נעצר היום (ראשון) בחשד שריסס כתובות נאצה "יש שואה בעזה" בתחנת הרכבת הקלה מול התחנה המרכזית בעיר. החשוד ניסה להימלט אך לבסוף נעצר.

מדובר בחשוד שהיה מעורב לאחרונה בריסוס כתובות נוספות בעיר: על גבי קיר בית כנסת, אבני הכותל המערבי ובכנסיית הקבר. הוא נעצר בגין מעשים אלו אך שוחרר בהחלטת שופט. 

אחרי שהתגלה הכיתוב "יש שואה בעזה" התגלה על אבני הכותל המערבי בשטחו הדרומי של הכותל וכן בבית הכנסת הגדול בירושלים, החשוד נחקר בחשד לעבירת עלבון דת, הודה במעשים והביע חרטה עליהם. תחילה התקבלה החלטה לשחררו, אך לאחר שהתגלה כי לא מדובר רק במקרה אחד, הוחלט כי יחזור למעצר והמשטרה ביקשה להאריך את מעצרו בחמישה ימים, אך השופט דחה את הבקשה.

השופט שכינה את המקרה כ"תיק עצוב" קבע כי החשוד אינו מסוכן לציבור ואמר שמצבו הרפואי דורש טיפול. לכן, הורה על שחרורו והבאתו למיון פסיכיאטרי בבית חולים "איתנים". בנוסף, הוא הורחק מבית הכנסת הגדול לתקופה של שבועיים, אך לא מרחבת הכותל משום שהשופט בתיק טען: "לא ארחיק יהודי מהכותל". 

בסוף השבוע, עצרה המשטרה תושבת נתניה, בת 27, בחשד שהציתה שריפה בעמק המצלבה על רקע המלחמה בעזה. לחשודה רקע פסיכיאטרי והיא נשלחה לאבחון. בית משפט השלום האריך את מעצרה היום בפעם השניה, עד ליום רביעי.

