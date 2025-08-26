לאחר שנעצר ושוחרר: תושב ירושלים חשוד שריסס כתובת בכנסיית הקבר

צעיר כבן 27 מירושלים נעצר הלילה (שלישי) בחשד שריסס כתובת "יש שואה בעזה" בכנסיית הקבר בעיר העתיקה.
החשוד נעצר ושוחרר בתנאים מגבילים לפני כשבועיים לאחר שריסס כתובות דומות בכותל המערבי ובאתרים נוספים. בהמשך היום יובא לבית המשפט לדיון בהארכת מעצרו.
המעצר התבצע בהכוונה של תצפיתי מרכז השליטה של מרחב דוד (מבט 2000) וירושלים. שוטרי מרחב דוד איתרו את החשוד סמוך לכנסיית הקבר כשברשותו נתפס מיכל צבע.
בסריקות שערכו השוטרים במקום, הבחינו השוטרים בכתובת הגרפיטי בתוך הכנסייה, ולאחר מכן עצרו את הצעיר.
לאחר שנעצר באירוע הראשון, השופט כינה את המקרה כ"תיק עצוב" וקבע כי החשוד אינו מסוכן לציבור וכי מצבו הרפואי דורש טיפול. לכן, הורה על שחרורו והבאתו למיון פסיכיאטרי בבית חולים "איתנים". בנוסף, הוא הורחק מבית הכנסת הגדול לתקופה של שבועיים, אך לא מרחבת הכותל משום שהשופט בתיק טען: "לא ארחיק יהודי מהכותל".