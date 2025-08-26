"יש שואה בעזה"

לאחר שנעצר ושוחרר: תושב ירושלים חשוד שריסס כתובת בכנסיית הקבר

לאחר שנעצר ושוחרר: תושב ירושלים חשוד שריסס כתובת בכנסיית הקבר
הצעיר בן ה-27 נעצר לראשונה לפני כשבועיים לאחר שריסס כתובת "יש שואה בעזה" בכותל המערבי ובאתרים נוספים בעיר. השופט אז בחר לשחרר אותו בתנאים מגבילים ולהביאו למיון פסיכיאטרי
מחבר מערכת כאן חדשות
  • מערכת כאן חדשות
Getting your Trinity Audio player ready...
כנסיית הקבר, ארכיון
כנסיית הקבר, ארכיון צילום: יוסי זמירי, פלאש 90

צעיר כבן 27 מירושלים נעצר הלילה (שלישי) בחשד שריסס כתובת "יש שואה בעזה" בכנסיית הקבר בעיר העתיקה.

החשוד נעצר ושוחרר בתנאים מגבילים לפני כשבועיים לאחר שריסס כתובות דומות בכותל המערבי ובאתרים נוספים. בהמשך היום יובא לבית המשפט לדיון בהארכת מעצרו. 

התרסיס שנמצא ברשותו של החשוד
התרסיס שנמצא ברשותו של החשוד צילום: דוברות המשטרה

המעצר התבצע בהכוונה של תצפיתי מרכז השליטה של מרחב דוד (מבט 2000) וירושלים. שוטרי מרחב דוד איתרו את החשוד סמוך לכנסיית הקבר כשברשותו נתפס מיכל צבע.

בסריקות שערכו השוטרים במקום, הבחינו השוטרים בכתובת הגרפיטי בתוך הכנסייה, ולאחר מכן עצרו את הצעיר. 

כתובת הגרפיטי בכותל
כתובת הגרפיטי בכותל "יש שואה בעזה" 11.8.25 צילום: מינהל השימור, רשות העתיקות

לאחר שנעצר באירוע הראשון, השופט כינה את המקרה כ"תיק עצוב" וקבע כי החשוד אינו מסוכן לציבור וכי מצבו הרפואי דורש טיפול. לכן, הורה על שחרורו והבאתו למיון פסיכיאטרי בבית חולים "איתנים". בנוסף, הוא הורחק מבית הכנסת הגדול לתקופה של שבועיים, אך לא מרחבת הכותל משום שהשופט בתיק טען: "לא ארחיק יהודי מהכותל". 

עוד בנושא

עקורים עזתים סמוך לגבול עם מצרים ברפיח, ינואר 2024

מחשש להסתננות המוני עזתים: מצרים מתגברת כוחות בצפון סיני

דונלד טראמפ מציג את הצו הנשיאותי עליו חתם 25.8.25

טראמפ: נשארו קצת פחות מ-20 חטופים, אחד או שניים מהם מתו

תגיות |
בחירת העורכת
  • התנתקות
    הצצה לסדרה החדשה שחוזרת לתקופה שקרעה את החברה הישראלית
  • פרק 22: מי ינצח במלחמות החלל
    איזה מדינה מובילה במרוץ החימוש בחלל?
  • מנור סולמון
    לובשים מגן דוד: המדים החדשים של נבחרת ישראל בכדורגל
  • פקחים עם אקדחים: עקב מחסור בשוטרים - עובדי עירייה יקבלו נשק
    פקחים עם אקדחים: למה שעובדי עירייה יסתובבו עם נשק?
  • אבא תרחם
    הדרישות המשעשעות של דניאלה וירון לונדון למצבות שלהם

אולי יעניין אותך