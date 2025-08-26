לאחר שנעצר ושוחרר: תושב ירושלים חשוד שריסס כתובת בכנסיית הקבר

הצעיר בן ה-27 נעצר לראשונה לפני כשבועיים לאחר שריסס כתובת "יש שואה בעזה" בכותל המערבי ובאתרים נוספים בעיר. השופט אז בחר לשחרר אותו בתנאים מגבילים ולהביאו למיון פסיכיאטרי

צעיר כבן 27 מירושלים נעצר הלילה (שלישי) בחשד שריסס כתובת "יש שואה בעזה" בכנסיית הקבר בעיר העתיקה.

החשוד נעצר ושוחרר בתנאים מגבילים לפני כשבועיים לאחר שריסס כתובות דומות בכותל המערבי ובאתרים נוספים. בהמשך היום יובא לבית המשפט לדיון בהארכת מעצרו.

התרסיס שנמצא ברשותו של החשוד צילום: דוברות המשטרה

המעצר התבצע בהכוונה של תצפיתי מרכז השליטה של מרחב דוד (מבט 2000) וירושלים. שוטרי מרחב דוד איתרו את החשוד סמוך לכנסיית הקבר כשברשותו נתפס מיכל צבע.

בסריקות שערכו השוטרים במקום, הבחינו השוטרים בכתובת הגרפיטי בתוך הכנסייה, ולאחר מכן עצרו את הצעיר.

כתובת הגרפיטי בכותל "יש שואה בעזה" 11.8.25 צילום: מינהל השימור, רשות העתיקות

לאחר שנעצר באירוע הראשון, השופט כינה את המקרה כ"תיק עצוב" וקבע כי החשוד אינו מסוכן לציבור וכי מצבו הרפואי דורש טיפול. לכן, הורה על שחרורו והבאתו למיון פסיכיאטרי בבית חולים "איתנים". בנוסף, הוא הורחק מבית הכנסת הגדול לתקופה של שבועיים, אך לא מרחבת הכותל משום שהשופט בתיק טען: "לא ארחיק יהודי מהכותל".