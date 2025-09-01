הגבר שריסס כתובות "יש שואה בעזה" הורחק מירושלים לחודש

זאת למרות שהמשטרה ביקשה לשלוח את האיש למעצר בית של שבעה ימים ולהרחיק אותו מהעיר לתקופה של חמישה חודשים. החשוד אמר בבית המשפט: "המעשים היו ברגע של קלות דעת"

הגבר שריסס כתובות "יש שואה בעזה" על גבי הכותל ובית הכנסת הגדול ונעצר שוב לאחר ריסוס כתובות בתחנת הרכבת הקלה הורחק מירושלים לחודש ימים ובלי תנאים נוספים. כך קבע היום (שני) בית המשפט השלום בעיר.

זאת למרות בקשת המשטרה למעצר בית של שבעה ימים והרחקה לחמישה חודשים וערבות.

השופטת אורנה סנדלר איתן כתבה בהחלטתה כי מדובר באדם בעל מורכבות נפשית המעוניין לעבור הליך של גמילה ממריחואנה. לדבריה: "ספק רב אם יש עילה כלשהיא של מסוכנות".

החשוד עצמו אמר בבית המשפט: "מאז מאי אני לא ישן בלילות, זה לא ביזוי לחיילי צה"ל, זה המצב, יש לי כבוד לחיילי צה"ל ולכולם. המעשים היו ברגע של קלות דעת העברתי את המחאה מהקירות לשלט.

עוד אמר: "ברגע של טמטום אמרתי אף אחד לא ישים לב אעשה משהו קטן על המדרכה. אני מקווה שבכללי לא יהיו לי עוד רגעים של טמטום".