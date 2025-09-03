תושבת ירושלים שרכבה נשרף: "אין קשר לבעד או נגד המחאה, זו סכנת נפשות"

רכבה של תמר בר שי נשרף בעקבות הצתות פחים סביב מעון ראש הממשלה, היא סיפרה: "בעלי יוצא למילואים שבוע הבא ואני עם רכב שרוף". בן גביר: "גל ההצתות - בגיבוי היועמ"שית העבריינית"

תושבת י-ם שרכבה נשרף: "סכנה, אין קשר לבעד או נגד המחאה"

תמר בר שי, תושבת ירושלים שרכבה נשרף הבוקר (רביעי) בעקבות הצתות פחים סביב מעון ראש הממשלה, אמרה לכאן חדשות: "בעלי יוצא למילואים שבוע הבא ואני עם רכב שרוף. אין פה קשר לבעד או נגד המחאה, זו סכנת נפשות".

"שלוש כסאות תינוק ברכב נשרפו. כל הציוד הלך. נשרף הכל", אמרה תמר, וסיפרה: "בשש וחצי בבוקר בעלי שמע דברים מבחוץ ואני רואה שהפח ליד הבית שלנו נשרף. התחלנו לראות את הרכב עולה באש. בעלי ירד למטה וניסה להזיז את האוטו עוד לפני שנשרף, אבל זה כבר היה מסוכן".

תמר המשיכה: "העץ התחיל גם להידלק, וכבר פינו את כל הבניין שממול לרחוב. הוציאו פיזית אנשים בתחתונים לרחוב בגלל הסכנה". עוד אמרה: "אפזר את הילדים למסגרות ברגל. אני בעד שיחזירו את החטופים, אבל לא יכולה ללכת ברחוב בגלל ההפגנות".

בעלה, יואב בר שי, אמר בריאיון בתוכנית "סדר יום": "אני לא כועס. זה מישהו אחד ספציפי שאני מאמין שעשה טעות, ולא התכוון לשרוף רכב של מילואימניק. אם הוא שומע, אני מצפה לטלפון ממנו".

האירוע גרר תגובות של שרים וחברי כנסת שהחליטו לתקוף את היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה. השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר אמר: "גל הצתות הטרור הבוקר בסמוך לבית ראש הממשלה בשכונת רחביה - בגיבוי ועידוד היועמ"שית העבריינית שרוצה לשרוף את המדינה".

יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה התייחס גם הוא: "היועצת המשפטית למחאה, הגברת בהרב-מיארה, באוזלת ידה ובאכיפתה הבררנית, שורפת את המדינה. העבריינים הבזויים שהציתו היום את ירושלים, ומבקשים להצית את המדינה - היו נעצרים ונענשים במלוא חומרת הדין אילו היו מציתים ליד ביתה של הגב' בהרב מיארה, מי משופטי העליון או פרקליט המדינה. אך המערכת האמונה על אכיפת החוק נחטפה בידי פירומנית שאין בינה ובין שלטון החוק צל צילו של דבר. חסימות כבישים? הטרדות? אלימות מילולית? איומים? הכל עובר - עכשיו גם הצתה. איפה זה ייעצר? ניתן רק לשער".

שר המשפטים יריב לוין הוסיף: "למה שקורה הבוקר יש שם אחד - טרור. ויש גם שותפים בכירים לאחריות - היועצת המשפטית המודחת שמכתיבה אכיפה בררנית פושעת, ושופטי בג"ץ שמתייצבים לצדה ומנסים לכפות את המשך כהונתה על הממשלה ועל הציבור כולו. אכיפה בררנית היא פשע. כולנו יודעים איך היו מתייחסים לאירוע כזה לו היה מדובר בנערי גבעות".

חבר הכנסת צבי סוכות הגדיל לעשות ופנה במכתב לשב"כ בדרישה שיחקרו את האירוע. לדבריו, "פעלו מספר אנשים במבצע מתואם שנועד להצית מוקדי אש וליצור 'טבעת אש' מסוכנת סביב מקום מגוריו של רה"מ". עוד כתב כי "מדובר באירוע חמור בעל השלכות על סדרי השלטון, המשטר הדמוקרטי ומוסדותיו ואף טומן בחובו סכנה לחיי ראש הממשלה עצמו".