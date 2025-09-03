הממשלה תזמן את היועמ"שית רק לישיבות בהן נוכחותה נדרשת

עקב החלטת בג"ץ, הממשלה תמשיך לזמן את בהרב מיארה לישיבות בהן היא צריכה להיות נוכחת לפי חוק. בכיר בממשלה העריך שהממשלה תסרב להעביר את סוגיית ההדחה לוועדת גרוניס

הממשלה תזמן את היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה רק לישיבות בהן נוכחותה נדרשת לפי חוק, זאת לאחר שבג"ץ ביטל את הדיון שנקבע למחרתיים בעניין הדחתה בהיעדר תגובת הממשלה, וקרא לממשלה לחזור בה מההדחה ולבצע את תהליך ההדחה דרך ועדה מקצועית. כך פורסם הבוקר (רביעי) בתוכנית "הבוקר הזה" בכאן רשת ב.

כמו כן, הממשלה לא תפר באופן ישיר את צו בג"ץ האוסר פגיעה בסמכויות היועמ"שית. בעוד פחות משבועיים תצטרך הממשלה להשיב אם החליטה להעביר את ההחלטה על הדחת היועמ"שית לוועדת גרוניס, כפי שהמליצו בבג"ץ. ההחלטה טרם נפלה, אבל בכיר בממשלה העריך שהממשלה תדרוש פסיקה מבג"ץ ותסרב להעביר את ההדחה לוועדה.

בדיון שנערך לפני יומיים, שופטי בג"ץ הוציאו צו על תנאי לאחר שהממשלה לא הגישה את תגובתה לבג"ץ לקראת הדיון. כמו כן כל תשעת השופטים הדגישו כי אין לפגוע במעמד היועצת או בעבודה מולה. הדיון בוטל כדי לאפשר לממשלה לחזור בה מההחלטה להדיח כך את בהרב מיארה. אם הממשלה לא תעשה זאת - תגיב לעתירה ואז יהיה דיון.

החלטת השופטים קבעה שהממשלה לא יכולה להדיח את היועצת המשפטית בדרך זו וכי עליה לחזור לדרך ההדחה המקובלת זה 25 שנים - מול ועדה מקצועית. ההחלטה התקבלה פה אחד על ידי הרכב השופטים המורחב, כאשר גם גדולי השמרנים בבית המשפט חתומים עליה.

שר המשפטים יריב לוין תקף את הצו והודיע למעשה שלא יציית לו: "הממשלה ורק היא תקבע מי יהיה היועץ המשפטי שלה", אמר לוין. "שום צו שיפוטי לא יוכל לכפות שיתוף פעולה שלא היה עם בהרב מיארה, וגם לא יהיה".