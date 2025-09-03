עופרי ביבס, אחותו של שורד השבי ירדן ביבס, גיסתה של אשתו שירי ודודתם של כפיר ואריאל ז"ל, התראיינה הבוקר (רביעי) בתוכנית "סדר יום" בכאן רשת ב ושיתפה בתחושותיה, כשנתיים למלחמה.

האזינו לריאיון המלא | כאן רשת ב

עופרי משתתפת ביום השיבוש שנערך היום: "כבר שנתיים אני מרגישה שאנחנו אומרים הכול וזועקים הכול לטובת השבתם. אנחנו עולים לירושלים בתור אמירה לראש הממשלה - 'זה בידיים שלך'. הוא זה שיכול לסיים את הסיוט הזה בשביל כולנו".

"כששירי, כפיר ואריאל עוד היו בחיים, הייתי צריכה לזעוק. אז עוד האמנתי שהמדינה שלי תחזיר אותם ושעושים הכול. היום אני כבר לא מאמינה", אמרה.

"אם הייתי חוזרת אחורה, ב-8 באוקטובר הייתי צריכה להתיישב מול בית ראש הממשלה והלשכה שלו, לא מוכנה לזוז משם עד שהוא מחזיר לי את המשפחה. זו אשמה ואחריות שאני לוקחת על עצמי - שלא עשיתי מספיק", היא הבהירה. "הממשלה ממשיכה לשקר לנו, עוד מבצע ועוד מבצע. אנחנו במלחמה. המשפחות (של החטופים) נדחקו לקצה".

באשר לחיסול אחד המחבלים שלקח חלק בחטיפת בני המשפחה, השיבה: "הייתי מרגישה הקלה גדולה יותר אם דוד (קוניו) היה בדרך לחבק את הבנות שלו. כן אני חושבת שכל המחבלים האלו צריכים לעבור לעולם הבא בסבל רב. אבל המלחמה שלנו מולם תהיה לנצח, השבת החטופים - דחופה יותר".

על מצבו של ירדן אחיה, הוסיפה: "החבר הכי טוב שלו, דוד קוניו, עדיין בשבי. הוא לא יעבור הלאה, זה לא תהליך שהסתיים. החוסר והאובדן של שירי והילדים זה משהו שנחיה איתו לנצח והוא יצטרך ללמוד לחיות לצד זה. אבל הוא לא יכול לעשות את זה כשהם והוא עדיין שם".

עופרי נשאלה על הקמת ועדת חקירה, אך נימקה מדוע לא מאמינה בוועדת חקירה שלא תהא ממלכתית: "ברגע שהנחקר ממנה את החוקר אותו, ניתן להבין שלא תהיה אמינות לוועדה כזאת. כל זמן שגוררים אותנו ומתרחקים מהאסון הזה ומנרמלים אותו, זה רק מעודד את מחדלי הממשלה הזו".