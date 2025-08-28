אביו של החטוף איתי חן: "שרים בממשלה מתגאים שהם תקעו עסקאות חטופים"

רובי חן, אביו של החייל החטוף סמ"ר איתי חן שמוחזק בשבי בעזה סיפר כי מתווכים במשא ומתן שאלו אותו: "איך זה שקיבלנו תשובה חיובית מחמאס לפני 10 ימים, וממשלת ישראל עדיין לא דנה בתשובה הזו?"
איתי חן
סמ"ר איתי חן, היה בבוקר 7 באוקטובר בטנק על גבול עזה, יחד עם המפקד שלו דניאל פרץ ונהג הטנק מתן אנגרסט. לאחר שהחלה המתקפה השלושה נחטפו מהטנק לרצועת עזה, והם מוחזקים בשבי כבר 692 ימים.

האזינו לריאיון עם רובי חן, אביו של החטוף איתי חן:

אביו של איתי, רובי חן אמר הבוקר (חמישי) בכאן רשת ב כי אנשים בישראל, "רוצים להמשיך הלאה, ואנחנו המשפחות עדיין תקועות ב-7 באוקטובר". הוא הוסיף: "רוב העם עדיין תקוע שם, ולא יכול להתחיל את תהליך ההחלמה, בלי לסיים את הפרק הזה שכולל את החזרת החטופים בראש ובראשונה".

הממשלה מעדיפה את מיטוט חמאס על השבת החטופים

איתי חן הוא אזרח אמריקני, ואביו סיפר כי הוא נמצא בקשר עם מתווכים במשא ומתן בין ישראל לחמאס. הוא אמר כי כמה מהם שאלו אותו: "איך זה שקיבלנו תשובה חיובית מחמאס לפני 10 ימים, וממשלת ישראל עדיין לא דנה בתשובה הזו?". התשובה לכך טמונה לפי חן בסדר העדיפויות של הממשלה: "היא מעדיפה את מיטוט חמאס על השבת החטופים".

רובי חן, אביו של החטוף איתי חן, בהפגנה למען השבתו. צילום: יונתן זינדל, פלאש 90
חן המשיך ואמר: "שרים בממשלה מתגאים שהם תקעו עסקאות חטופים. כשהשרה סטרוק אומרת שאפשר להקריב חטופים בעד כיבוש עזה, למשפחות אין ברירה אלא להילחם". הוא הדגיש: "מאות אלפי אנשים תומכים בנו והממשלה צריכה לקבל את רצון העם".

