בכירה במשרד החינוך למנהלים שקראו לסיום המלחמה: "אתם מחלישים את החיילים"

ארבעה מהמנהלים שהשתתפו בסרטון להפסקת המלחמה זומנו לשיחת בירור אצל מנהלת מחוז ירושלים, שהטיחה בהם: "הצגתם אמירה חד-צדדית ולא מצב מורכב". אחת מהמנהלות השיבה לה: "פנינו למקבלי ההחלטות ולא לחיילים, לא מקבלים את זה שנקראנו לבירור"

מנהלת מחוז ירושלים במשרד החינוך נזפה במנהלים שהשתתפו בסרטון הקורא להפסקת המלחמה והטיחה בהם כי הם "מחלישים את החיילים" - כך פורסם הערב (רביעי) במהדורת כאן חדשות.

ארבעת המנהלים שזומנו לבירור אצל מנהלת המחוז, כרמית הרוש, זעמו על עצם זימונם לשיחה. "כאנשי חינוך אנחנו לא מוכנים לקבל את זה שיקראו לנו לבירור", אמרה אחת מהמנהלות, והוסיפה: "בבתי הספר של החינוך הממלכתי דתי או החרדי יש המון פוליטיקה, והם לא נקראו לשום בירור".

"אתם משתמשים במונח של הפקרת החטופים וגורמים לחיילים לחשוב שהם אשמים", הטיחה מנהלת המחוז במנהלי בתי הספר. אחת מהמנהלות השיבה: "בכלל לא פנינו לחיילים, הסרטון פונה למקבלי ההחלטות".

אחד המנהלים הוסיף: "לא יכול להיות שהשר קיש קורא לנו שופרות של חמאס", והרוש השיבה לו: "לא הכרתי את זה, אדבר עם השר. אתם הצגתם אמירה חד-צדדית, הסרטון הוא לא כלי חינוכי. לא הצגתם מצב מורכב שבו יש שני צדדים".

מנהל אחר אמר: "הקריאה שלנו לכאן היא לא מידתית ביחס להתנהלות ולאמירות בחינוך הדתי והחרדי. יש כאן קול ליברלי-הומניסטי שמבקש להשמיע קול".

למרות המילים הקשות, המנהלים הדגישו כי השיחה התנהלה באווירה טובה ולא מאיימת, בניגוד לאופן שבו הציג את הדברים שר החינוך יואב קיש. הארבעה זומנו תחילה לשיחות אישיות, אך לאחר מכן הוחלט לזמן את כל הארבעה יחדיו. מחוץ למרכז פסגה במודיעין, שם נערכה השיחה, התייצבו כמה מפגינים.