מאז תחילת כהונת קיש: יותר מ-20 בכירים במשרד החינוך עזבו

מהמנכ"ל ועד לאחראי על הטיפול בפגיעות מיניות – כך הפכה צמרת משרד החינוך לדלת מסתובבת שמעלה שאלות רגע לפני פתיחת שנת הלימודים

מאז ששר החינוך קיש מכהן בתפקיד, במשרד החינוך קרה משהו שלא קרה מעולם: עשרות בכירים החליטו לנטוש. 23 סמנכ"לים וראשי אגפים בכירים עזבו בתוך שנתיים ושמונה חודשים.

מהדובר ועד המנכ"ל: יותר מ-20 בכירים במשרד החינוך פרשו תוך שנתיים וחצי | @lirankog עם הרשימה המלאה#מהדורתכאןחדשות עם @talberman pic.twitter.com/6fB8tZRtT8 — כאן חדשות (@kann_news) August 26, 2025

המנכ"ל של קיש, אסף צלאל, התפטר אחרי מחאות הרפורמה המשפטית, ובעיקר בשל שורה של חילוקי דעות עם ראש המטה של השר. המשנה למנכ"ל, אביטל בן שלמה, גם היא מינוי של השר, עזבה לפני כשמונה חודשים אחרי שניסתה לקדם את החוזים האישיים למורים. ארגוני המורים, ובעיקר יפה בן דוד, התנגדו – ובן שלמה פרשה מהתפקיד.

גם סמנכ"ל בינוי והסעות, תמיר בן משה, יעזוב אחרי פתיחת שנת הלימודים. הוא השני בתפקיד שהתחלף בשנתיים וחצי האחרונות.

מה קורה במינהל עובדי ההוראה? שם נמצאים האנשים שמשפיעים באופן ישיר על המחסור במורים ובמורות.

בתוך שנתיים התפטרו שלושה סמנכ"לים: אייל רם עזב, אחריו עזבה גלי נהרי אחרי פחות משלושה חודשים כשהבינה שהמשרד לא יממש את התוכניות שלה. למחליפה שלה, איריס ביטון, הוחלט שלא להאריך את החוזה, והיא תסיים את תפקידה בנובמבר.

הרשימה עוד ארוכה, ראש מינהל חברה ונוער, ראש מינהל טכנולוגיות, פרויקטורית מעונות היום. שתי סמנכ"ליות הון אנושי, סמנכ"לית תכנון ואסטרטגיה, חשב המשרד הוחלף באמצע הקדנציה, דובר המשרד עזב.

גם מנהל האגף שטיפל בפרשיות המין האחרונות במערכת החינוך הודיע שיעזוב

ענת אורנשטיין, מנהלת אגף המשמעת וטוהר המידות, עזבה, והערב (שלישי) פורסם במהדורת כאן חדשות כי גם שמעון חוג'ה המחליף שלה הודיע שהוא עוזב אחרי חודשיים בלבד. זה האגף שטיפל בפרשיות המין האחרונות במערכת החינוך.

בין הבכירים הנוספים שסיימו את תפקידם במשרד, מנהל מחוז הדרום ומנהלת מחוז התיישבותי, מנהלת מחוז תל אביב יצאה לפרישה מוקדמת, מנהלת מחוז המרכז תעזוב בנובמבר. גם היועצת המשפטית של המשרד וראש מינהל כלכלה ותקציבים יצאו לפנסיה.

אפילו במזכירות הפדגוגית, שם אחראים לקביעת תוכן הלימוד: יושבת הראש עזבה, והמחליפה שלה, טלי יניב, סיפרה בשיחות סגורות שחשבה להתפטר אחרי שקיש עשה שינויים בעקבות כישלון התלמידים במבחנים הבין-לאומיים. היא התחרטה, לפחות בינתיים.

התוכנית השאפתנית ושברה: במשרד החינוך רוצים להחזיר את ישראל למצוינות בין-לאומית - אבל מי ילמד את התלמידים? | @lirankog עם הנתונים העגומים#מהדורתכאןחדשות עם @TaliMoreno_ pic.twitter.com/ypz7LfnoqS — כאן חדשות (@kann_news) August 24, 2025

ברור שיש כאן בעיה. מצד אחד, זה לא שמצב החינוך בישראל מזהיר. אולי טוב שלא מעט ראשים התחלפו?

אבל חינוך צריך לתכנן לטווח ארוך. תוכניות לימוד, אסטרטגיה – וזה משהו שקשה מאוד לקדם כשבכירי המשרד נוטשים באמצע? את זה אנחנו רואים כבר עכשיו בבתי הספר.