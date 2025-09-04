האיסור על אלוף במיל' פולי מרדכי לעסוק במו"מ הוארך בחודש

ביהמ"ש השלום בראשל"צ האריך בחודש נוסף את איסור העיסוק של האלוף במיל' במשא ומתן לשחרור החטופים, בעקבות העובדה שנחקר בפרשת קטר-גייט. מטעם מרדכי נמסר: "אין כל ביסוס לחשדות. החקירה פוגעת בפעילותו במפקדת החטופים"

בית משפט השלום בראשון לציון האריך היום (חמישי) בחודש נוסף את איסור העיסוק של האלוף במיל' יואב (פולי) מרדכי במשא ומתן לשחרור החטופים, בשל חקירתו בפרשת קטר-גייט. מדובר בהסכמה של מרדכי לבקשת המשטרה, ולכן התייתר הדיון במלואו.

מטעמו של פולי מרדכי נמסר כי אין ביסוס משפטי או עובדתי לחדשות בבקשת החוקרים."חקירת המשטרה, ההדלפות המכוונות ממנה בבקשת היחידה החוקרת פגעו שלא לצורך בתפקודו של האלוף מרדכי במפקדת החטופים והנעדרים. הזמן שהאלוף מרדכי נאלץ להשקיע בחקירות משטרה פוגע ומשבש את פעילותה השוטפת של מפקדת החטופים והנעדרים ועל כן לא היה מנוס מקבלת ההחלטה".

מרדכי נחקר לפני שבועיים פעם נוספת במסגרת הפרשה, כאשר בסיום החקירה החליטו במשטרה לאסור עליו לעסוק במגעים להשבת חטופים למשך שבועיים.

נציין כי האלוף במיל' ניצן אלון, העומד בראש מינהלת החטופים, זומן למסור עדות פתוחה בפרשה. מטרת זימונו נועדה לבחון את תפקידו של פולי מרדכי במינהלת, כמו גם של הבכיר לשעבר במוסד שנחקר אף הוא בפרשה.

בנוסף ינסו החוקרים לקבל תשובה לשאלה מרכזית - האם השניים הצהירו על קשריהם העסקיים עם קטר, ובאיזו מידה פירטו מה מהות הקשר בין הצדדים.

בתחילת חודש יולי, פורסם כי מרדכי נחקר באזהרה בפרשת קטר-גייט. החשדות המיוחסים לו הם מגע עם סוכן זר ושוחד. בחודש פברואר האחרון פורסם בכאן חדשות כי במערכת הביטחון בוחנים את הקשר בין מרדכי לבין יועצו של ראש הממשלה יונתן אוריך ושותפו העסקי של מרדכי, בכיר לשעבר במוסד.

מרדכי הכיר את אוריך מאז שהאחרון שירת ביחידת דובר צה"ל, ולפי גורמים שמכירים אותם השניים עמדו בקשר אישי וחברי רציף. מרדכי היה מעורב בעסקים עם הקטרים ונחשב למקושר מאוד באמירות. מאז פרוץ המלחמה הוא משרת במילואים במפקדת החטופים בפיקוד אלוף ניצן אלון.