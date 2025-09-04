לאחר שזוכה: המדינה תפצה את רומן זדורוב ב-17 מיליון ש"ח

המדינה תפצה את רומן זדורוב, שהורשע ברצח הנערה תאיר ראדה, ריצה 15 שנות מאסר וזוכה לפני שנתיים, ב-17 מיליון ש"ח.

הליך הפיצויים התנהל בסודיות בין המדינה לפרקליטיו של זדורוב, והבוקר הגישה המדינה את הסדר הפשרה לאישור בית המשפט המחוזי תל אביב. ההסדר ייכנס לתוקף לאחר שבית המשפט יאשר אותו.

הזיכוי של זדורוב התקבל ברוב של שני שופטים מול אחת. זדורוב אמר לאחר ההכרעה. אב בית הדין, השופט אשר קולה, אמר לאחר ההחלטה לזכות את זדורוב כי פרטי ההודאה שלו לא תאמו את הזירה: "יש חשש שהודאת זדורוב - הודאת שווא". השופט קולה ציין שראיות חדשות היטו את הכף והוסיף כי, "הפרקליטות כשלה, לא מדובר בסדיסט או פדופיל. מדובר באדם מנומס ואף כנוע".

פרשת הרצח של תאיר הסעירה את המדינה מאז 2006. במסגרת החקירה תשאלה המשטרה כ-1,000 אנשים שהיו בין כותלי בית הספר בקצרין בזמן הרצח. כשבוע לאחריו, נעצר רומן זדורוב, אזרח אוקראינה ששהה בארץ באשרת תייר ועבד כפועל בניין. לאחר שמונה ימי חקירה הודה זדורוב ברצח בפני מדובב משטרתי, כשהמניע היה עלבונות שלכאורה הטיחה בו ראדה. בתוך ימים חזר בו מהודאתו, אבל אז שב והודה פעם נוספת.