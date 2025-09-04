פעוט כבן 3 מת לאחר שנשכח ברכב בבאר שבע

הפעוט שהה זמן ממושך ברכב סגור בשכונה י"א בבאר שבע, ופונה לביה"ח סורוקה תוך פעולות החייאה. לפי החשד, אימו שכחה אותו ברכב בזמן שפיזרה את הילדים במסגרות בבוקר

נקבע מותו של פעוט כבן 3 שנפגע היום (חמישי) באורח אנוש לאחר ששהה זמן ממושך ברכב סגור בשכונה י"א בבאר שבע. לפי החשד, אימו שכחה אותו ברכב בזמן שפיזרה את הילדים במסגרות בבוקר. הוא פונה לבית החולים סורוקה תוך כדי פעולות החייאה.

חובשי רפואת חירום במד"א יאיר רוזוליו ואדיר נזרי סיפרו: "כשהגענו למקום התחלנו בטיפול רפואי שכלל ביצוע פעולות החייאה, מתן תרופות וקירור, תוך כדי שאנחנו מעלים אותו לניידת טיפול נמרץ של מד"א".

בתחילת חודש יולי, שלושה ילדים נפגעו לאחר שנשכחו במכוניות באזור חדרה. מהאירוע הראשון, ביישוב אליכין, בת שנתיים נפגעה קשה ואחיה בן החמש נפגע בינוני. באירוע אחר, פעוטה נוספת בת שנתיים נפגעה באורח אנוש.