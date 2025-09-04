ראש ארגון אוהדי הפועל ת"א נעצר בחשד לתקיפה חמורה של אוהד מכבי ת"א

ראש ארגון אוהדי הפועל ת"א נעצר בחשד לתקיפה חמורה
שוטרי מחוז מרכז עצרו מוקדם יותר השבוע את יו"ר ארגון "אולטראס" הפועל ת"א בחדש לתקיפה חמורה של אוהד מכבי ת"א בחניית ביתו. מעצרו הוארך היום בשנית
מחבר הדס גרינברג
עצור מובל באזיקים, אילוסטרציה
עצור מובל באזיקים, אילוסטרציה צילום: אוליבייה פיטוסי, פלאש 90

יושב ראש ארגון "אולטראס", ארגון האוהדים של הפועל תל אביב, נעצר מוקדם יותר השבוע בחשד לתקיפה חמורה של אוהד מכבי תל אביב בחניית ביתו. כך התיר לפרסום היום (חמישי) בית המשפט. 

החשוד הוא תושב ת"א בן 35, ומיוחסות לו עבירות של שוד ותקיפה חמורה של תושב מודיעין בחניית ביתו לפני יומיים. ככל נראה בעקבות סכסוך אוהדים.

מצבו של הקורבן, אוהד מכבי ת"א בן 22 ממודיעין הוגדר בינוני עד קשה, ובימים האחרונים הוא אושפז במרכז הרפואי אליו פונה לאחר התקיפה. 

במהלך מעצר החשוד, בוצע חיפוש בביתו ונמצאו בו כמה כלי תקיפה, בהם אלות טלסקופיות ותרסיסי גז פלפל. לצד מספר רב של טלפונים סלולריים ומאות אלפי ש"ח במזומן, שמקורם ייבחן בהמשך.  

החשוד הובא היום לדיון בהארכת מעצרו בהתאם לממצאי וצורכי החקירה. בית המשפט נעתר והאריך את מעצר החשוד עד ליום שני. 

