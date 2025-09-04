תוך פחות משעה: שלושה נרצחים בחוף הכרמל ובעוספייה

שני תושבי ג'סר א-זרקא בשנות ה-20 לחייהם נרצחו הערב (חמישי) בכביש החוף באזור נחשולים, וגבר נוסף בשנות ה-50 לחייו נורה למוות בעוספייה. מוקדם יותר היום נרצחה אישה ברהט, ומאז תחילת השבוע נרצחו עשרה בני אדם במגזר הערבי. 167 בני אדם נרצחו בחברה הערבית מאז תחילת השנה.

לפי מד"א, בשעה 21:27 התקבל דיווח על נפגעים מאירוע אלימות מתחת לכביש החוף, סמוך לנחשולים. חובשים ופרמדיקים שהגיעו לזירה זיהו את שני הנרצחים, מחמוד תופיק אבו זרד גרבאן ועמאד עמאש, כשבגופותיהם פציעות חודרות. "השניים ישבו ברכב כשהם מחוסרי הכרה, ללא דופק ונשימה. הוצאנו אותם מהרכב וביצענו בדיקות רפואיות, אך לא נותר לנו אלא לקבוע את מותם", סיפר חובש מד"א יוסף יחזקאל פרידמן.

אל הזירה בעוספייה הגיעו שוטרי תחנת נשר, שפתחו בחקירה והחלו באיסוף ממצאים יחד עם חוקרי הזיהוי הפלילי. באזור נפרסו מחסומים ומבוצעות סריקות לאיתור חשודים. הנרצח, עלאא שרוף, מוכר למשטרה בתחום הפלילי, והרקע לרצח הוא סכסוך בין משפחות. הוא נורה למוות ברחוב בקרבת ביתו.

הבוקר אותרה בשטח פתוח סמוך לרהט שבנגב גופת אישה בשנות ה-20 לחייה. במשטרה התייחסו לאירוע כאל רצח על רקע סכסוך בתוך המשפחה. המשטרה פתחה בחקירת האירוע, וכוחות גדולים מנהלים מצוד אחר החשודים במעשה. לכאן חדשות נודע כי בעבר שני גברים שעמדו בקשר עם האישה נרצחו.

חובש רפואת חירום במד"א סמר אבו יחיא סיפר: "הובילו אותנו אל האישה ששכבה כשהיא מחוסרת הכרה ללא דופק וללא נשימה, עם פציעות חודרות בגופה. ביצענו בדיקות רפואיות אבל הפציעה שלה הייתה קריטית ונאלצנו לקבוע את מותה במקום".