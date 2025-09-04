חשד לרצח: גופת אישה בשנות ה-20 לחייה אותרה בנגב

גופת האישה נמצאה סמוך לרהט שבנגב. המשטרה מנהלת מצוד אחר חשודים: "הרקע לפי החשד הוא סכסוך בתוך המשפחה"

גופת אישה בשנות ה-20 לחייה אותרה היום (חמישי) בשטח פתוח סמוך לרהט שבנגב. במשטרה התייחסו לאירוע כרצח על רקע סכסוך בתוך המשפחה.

המשטרה פתחה בחקירת האירוע, וכוחות גדולים מנהלים מצוד אחר החשודים במעשה. לכאן חדשות נודע כי בעבר שני גברים שעמדו בקשר עם האישה נרצחו.

חובש רפואת חירום במד"א סמר אבו יחיא סיפר: "הובילו אותנו אל האישה ששכבה כשהיא מחוסרת הכרה ללא דופק וללא נשימה, עם פציעות חודרות בגופה. ביצענו בדיקות רפואיות אבל הפציעה שלה הייתה קריטית ונאלצנו לקבוע את מותה במקום".

החברה הערבית סופרת מתחילת מתחילת השנה 171 קורבנות. מתחילת השבוע נרצחו שבעה בני אדם באירועי ירי שונים בטייבה, בשוק עכו, ביפו, בנחף, בנצרת, בעראבה והיום גם על פי החשד ברהט.