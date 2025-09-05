כתב אישום יוגש נגד ראש ארגון הפשע ג'רושי, שהפר צו מנהלי

המשטרה הגישה היום (שישי) לבית משפט השלום בפתח תקווה הצהרת תובע לקראת הגשת כתב אישום נגד ראש ארגון הפשע, עיסאם ג׳רושי בגין הפרת צו מנהלי.





במסגרת ההפרה גילו שוטרי מחוז מרכז כי ג'רושי מנהל שיחות עם אנשים שנאסר עליו לדבר איתם. ההפרה זוהתה במסגרת האזנות סתר שהתקינו השוטרים בחדרי המלון אליו הורחק בנתניה ובאילת. במסגרת הדיון הוארך מעצרו בחמישה ימים.



נזכיר כי עד כה הוצאו צווי מעצר מנהלי נגד שניים בלבד, עיסאם ג'רושי וחאלד חמאדה. הצווים כללו הרחקות מערים כמו לוד, רמלה, ת״א וירושלים, איסור התניידות באופניים חשמליים ורשימות אנשים איתם נאסר לשניים לשוחח איתם.



עו"ד ירון גיגי, סנגורו של ג'רושי: "הטענות להפרות כביכול נשענות על זיהוי קולי מאוד מפוקפק. במהלך הדרך הדברים והדוברים יפתיעו את כולם. המשטרה חושבת רחוק ממה שבאמת קרה".