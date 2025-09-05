גל האלימות בחברה הערבית: המשטרה תתגבר רשימת ערים

בעקבות מקרי הפשיעה הרבים בחברה הערבית והביקורת שהוטחה בו, המפכ"ל קיים שיחה עם מפקדי מחוזות בה הוחלט כי יתוגברו הכוחות בלוד, רמלה, טירה, טייבה וכפר קאסם

תחנות המשטרה במספר ערים יתוגברו החל מהיום (שישי) כחלק מהמאבק בגל הפשיעה בחברה הערבית.

בעקבות מקרי האלימות הרבים והביקורת על התנהלות המפכ"ל דני לוי בנושא, לוי קיים שיחת ועידה עם מפקדי מחוזות, במסגרתה הוחלט כי התחנות בערים לוד, רמלה, טירה, טייבה וכפר קאסם יתוגברו.

הוחלט כי כלל שוטרי מחוז מרכז יידרשו לעבוד בשישי או בשבת, כשבנוסף יבוטלו האימונים בשבוע הבא, יופעלו כלל כיתות הכוננות בפעילות מחסומים, והמפכ"ל יקיים ביקור בגזרת המחוז.

אתמול, בתוך כשלוש שעות, נרצחו שלושה בני אדם בחברה הערבית. שני תושבי ג'סר א-זרקא בשנות ה-20 לחייהם נרצחו בכביש החוף באזור נחשולים, וגבר נוסף בשנות ה-50 לחייו נורה למוות בעוספייה.

מוקדם יותר אתמול נרצחה אישה ברהט, ובסך הכל מאז תחילת השבוע נרצחו עשרה בני אדם במגזר הערבי. 167 בני אדם נרצחו בחברה הערבית מאז תחילת השנה.