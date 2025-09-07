פגיעה בלימודים האקדמיים של בנות זוג משרתי המילואים ברקע המלחמה

נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מציגים פגיעה בלימודיהן האקדמיים של בנות הזוג של משרתי המילואים - לצד שיפור במצב המשרתים עצמם

נתונים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שמתפרסמים היום (ראשון) מעלים פגיעה קשה בלימודים האקדמיים של בנות הזוג של משרתי המילואים במהלך המלחמה.

47% מהסטודנטיות שהן בנות זוג של משרתי מילואים דיווחו על פגיעה בציונים, 29% דיווחו על דחיית קורסים, ו-8% הפסיקו את לימודיהן בעקבות שירות המילואים של בן הזוג. במקביל עולה כי דווקא משרתי מילואים שלומדים בעצמם, כמעט ולא נפגעו בשל השירות.

עולה כי משרתי מילואים שנרשמו ללימודי תואר ראשון בשנת הלימודים תשפ"ד (2023/24) ביטלו את הרשמתם בשיעורים נמוכים יותר מיתר הסטודנטים: 11.6% לעומת 14.4%, בהתאמה.

בנוסף, שיעור הפסקת לימודים לקראת תואר ראשון לאחר שנה בקרב סטודנטים משרתי מילואים (כלומר בשנת הלימודים השנייה בתשפ"ד) הוא כמחצית מהשיעור בקרב יתר הסטודנטים שלא שירתו, 4.7% לעומת 8.5% בהתאמה.

במועצה להשכלה גבוהה מתגאים בנתונים וטוענים כי מדובר ב"תוצאה של תוואי הקלות גדול שניתן לסטודנטים המשרתים במילואים". עוד נטען כי ל-45% מהסטודנטיות שהן בנות הזוג של משרתי מילואים ניתנו הקלות מהמוסד האקדמי שבו למדו.