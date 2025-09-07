גרסת האישה שחשודה בניסיון הטבעת חמותה הדמנטית: "רציתי להרטיב לה את הגוף. אני אוהבת אותה"

זו גרסת החשודה בניסיון הטבעת חמותה: "אני אוהבת אותה"
החשודה נשלחה להסתכלות פסיכיאטרית בעקבות חקירתה במשטרה. מחר יתקיים דיון שני בהארכת מעצרה, בו יוודא האם נמצאה כשירה לעמוד לדין. סנגורה: "היא נבוכה מהחשדות שמטיחים בה"
מחבר הדס גרינברג
אישה בת 34 חשודה שניסתה להטביע את חמותה בת ה-69 בחוף שדות ים - כך דווח הערב (ראשון) במהדורת כאן חדשות.

האירוע החריג התרחש ביום שלישי שעבר כאשר האישה, תושבת חריש, הגיעה לחוף עם חמותה, תושבת פרדס חנה הסובלת מדמנציה, והשתיים נכנסו יחד למים. 

כעבור זמן קצר התקשר עובר אורח בחוף למשטרה ואמר להם שראה אישה מנסה להטביע אישה אחרת. אחרי השיחה נכנס למים ומשה את האישה המבוגרת, בזמן שכלתה ברחה ושחתה לעומק הים. השוטרים הגיעו יחד עם צוות שיטור ימי ותפסו את החשודה בעומק המעם לאחר שהתפשטה. הכלה טענה בפניהם שהיא שוחה לקפריסין.

בחקירתה במשטרה הציגה החשודה את גרסתה: "אני אוהבת את חמותי ולא רוצה לפגוע בה. לא ניסיתי להטביע אותה. היא נשרפה, אז הכנסתי אותה למים ניסיתי להרטיב לה את הגוף ושטפתי לה את הפנים. פתאום הגיע גבר מהחוף, תפס אותה בכח הוציא אותה מהמים. אני נלחצתי ושחיתי פנימה. אני רוצה לרקוד עם מלאכים של 7 באוקטובר".

בעקבות דבריה, נשלחה החשודה להסתכלות פסיכיאטירית. מחר יתקיים דיון שני בהארכת מעצרה, בו תתקבל תשובה אם היא כשירה לעמוד לדין. לחשודה אין רקע נפשי כלל. מכיוון שחמותה דמנטית, לא ניתן לגבות ממנה עדות.

סנגורה של החשודה, לירן זילברמן, אמר: "היא נבוכה מהחשדות שמטיחים בה. אנחנו בטוחים שבתום חקירה התיק יסתיים ללא הגשת כתב אישום".

