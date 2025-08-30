סוף שבוע קשה: ארבעה מקרי טביעה ברחבי הארץ, צעיר וילדה מתו

סוף השבוע האחרון של חודש אוגוסט הביא עימו (חמישי עד שבת) ארבעה מקרי טביעה שונים ברחבי הארץ, בהם אף טבעו למוות צעיר כבן 17 וילדה כבת 5.

המקרה בו טבע הצעיר התרחש בבריכת הצפירה (מאגר מים טבעי מזרחית לגן לאומי מצדה). עם היעדרו של בן ה-17 נערכו אחריו חיפושים במשך מספר שעות עד שאותר ללא רוח חיים. חובשים ופרמדיקים של מד"א קבעו את מותו במקום.

פרמדיק מד"א מוחמד אבו מטיר וחובש מד"א ישעיהו רחבי סיפרו: "קיבלנו דיווח על צעיר שנעדר במאגר המים ומאז נעלמו עקבותיו, לאחר חיפושים ממושכים של צוללנים ויחידת החילוץ האזורית אותר הנער כשהוא ללא דופק וללא נשימה. ביצענו בדיקות רפואיות אך לצערנו הרב לא נותר לנו אלא לקבוע את מותו".

במקרה נוסף, טבעה כאמור ילדה כבת 5 בבריכת צימר בצפת. חובשים ופרמדיקים פינו את בת ה-5 במצב אנוש תוך פעולות החייאה ובבית החולים נקבע מותה.

באירוע שהתרחש היום ארבעה מבלים נקלעו טבעו בחוף לא מוכרז באשדוד, ואחת מהן במצב קשה מאוד. מצילים זיהו ממרחק את ארבעת המבלים, בהם ילדה ושלושה בגירים, רצו למקום והצליחו לחלץ אותם מהמים.

אחת מהטובעות חולצה במצב קשה מאוד. המצילים העניקו לה טיפול רפואי ראשוני עד להגעת צוותי מד"א שהמשיכו בטיפול. הילדה שחולצה לא נזקקה לטיפול רפואי, כמו גם שני המתרחצים הנוספים.

במקרה אחר בלילה בין חמישי לשישי, ילד כבן 6 טבע בבריכת בית מלון סמוך לים המלח. חובשים ופרמדיקים של מד"א העניקו טיפול רפואי וביצעו פעולות החייאה בילד. לאחר ששב ליבו לפעום פינו אותו במסוק לבית החולים סורוקה כשמצבו קשה מאוד.

פרמדיק מד"א תאמר אבו נגא סיפר: "ראינו את הילד שוכב סמוך לבריכה כשהמציל ועוברי אורח מבצעים בו פעולות החייאה בסיסיות בהנחיית טלפונית של מוקד 101 של מד"א, המשכנו בפעולות החייאה מתקדמות ולאחר מספר דקות שב ליבו לפעום באופן עצמוני".