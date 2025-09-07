רס"מ ניב פרץ נורה למוות במרדף אחרי חשודים בוואדי ערה

במהלך המרדף נפתחה אש מהטרקטורון לעבר השוטרים, ורס"מ פרץ נפצע באורח קשה ומת מפצעיו בבית החולים. המשטרה מחפשת אחר החשודים במעשה. מפכ"ל המשטרה: "פעל בנחישות ובגבורה"

רס"מ ניב פרץ (29) בלש בתחנת אום אל פאחם נורה למוות הלילה (בין ראשון לשני) במהלך מרדף אחר חשודים על טרקטורון באזור וואדי ערה. על פי חקירה ראשונית, נפתחה אש מכיוון הטרקטורון לעבר השוטרים ואחד מהם נפצע מהירי ופונה לבית החולים, שם נקבע מותו. האירוע התרחש בכפר זלעפה.

צוות הבילוש היה בפעילות במקום וזיהה את החוליה שעסקה בסחר בנשק, והתפתח קרב יריות בין הבלשים לחוליה ממנו נפגע הבלש. כוחות גדולים סורקים באזור ואדי ערה אחר היורים.

מפכ"ל המשטרה רנ"צ דני לוי מסר: "אנו מרכינים ראש עם מותו של הבלש ניב פרץ. אני וכל משטרת ישראל מחבקים את המשפחה בשעתה הקשה ונלווה אותה לעד. זהו אירוע מצער וכואב. רס"מ פרץ, פעל בנחישות ובגבורה, במסגרת פעילות מבצעית יזומה, לסיכול עסקת אמל"ח ומצא את מותו תוך חתירה למגע. משטרת ישראל שילמה הלילה מחיר יקר מנשוא.

מהמשטרה נמסר: "במהלך פעילות מבצעית לפני זמן קצר במרדף אחר טרקטורון עם חשודים בשטח פתוח בסמוך למעלה עירון נפתחה אש מכיוון הטרקטורון לעבר בלשי המשטרה. כוחות משטרה נמצאים במקום לאיתור החשודים".