למרות התפשטות החצבת והפוליו: 3 תחנות טיפת חלב נסגרו בנגב

שלוש תחנות לבריאות המשפחה נסגרו על רקע מחסור במאבטחים, והחשש לביטחונן של האחיות ושל המטופלים, עקב אירועי ונדליזם ופריצות שהיו באותן תחנות טיפת חלב
מחבר קטי דור
בית חולים, אילוסטרציה
בית חולים, אילוסטרציה צילום: אבי דישי, פלאש 90

דווקא בימים אלו, כאשר מחלות החצבת והפוליו בהתפשטות ויש חשיבות מוגברת להתחסנות, סגר משרד הבריאות שלוש תחנות טיפת חלב באזור הנגב. התחנות נסגרו על רקע מחסור במאבטחים, והחשש לביטחונן של האחיות ושל המטופלים.

לדברי רינה טיורי יו"ר חטיבת אחיות בריאות הציבור, היו בתחנות אירועי ונדליזם ופריצות ועל כן הצוות הרפואי הביע חשש מהמשך עבודה במקום ללא אבטחה.

ממשרד הבריאות נמסר בתגובה: "משרד הבריאות רואה חשיבות רבה בהנגשת שירותי רפואה מונעת לכלל האוכלוסייה, ובכלל זה, לתושבי הדרום. לצד הנגשתם, פועל המשרד להבטיח את הביטחון הפיזי בתחנות טיפות החלב בדרום הן של הצוותים המטפלים והן של ההורים וילדיהם על מנת לשמור על רציפות טיפולית".

"בעקבות מאמצים אלו, אחוז הכיסוי החיסוני בדרום הוא מהגבוהים בארץ ועומד על למעלה מ-95% ברוב סוגי חיסוני השגרה. בשנה האחרונה נסגרו לזמן מוגבל שלוש תחנות טיפות חלב באזור הנגב בשל בעיות בתשתית או במבנים, כאשר ההורים באותן התחנות הופנו לקבלת מענה בתחנות אחרות", כך לשון הודעת משרד הבריאות.

