בזמן גל רציחות, הפיגוע בירושלים והמצב הביטחוני הרגיש: מפכ"ל המשטרה טס לחו"ל

המפכ"ל דני לוי המריא אמש לגרמניה בליווי משלחת של בכירים במשטרה. הסיבה לנסיעה: "הסרת האמברגו על מדינת ישראל". לאחר הביקורת על שהייתו בחו"ל: המפכ"ל בוחן את חזרתו לארץ

בשיאו של גל רציחות בחברה הערבית, ביום של פיגוע מהקשים שהיו פה זו תקופה ארוכה ומותו של שוטר הלילה בידי עבריינים במהלך פעילות מבצעית - מפכ"ל המשטרה דני לוי נמצא בחו"ל.

לכאן חדשות נודע כי המפכ"ל טס אתמול (ראשון) לגרמניה יחד עם משלחת של המשטרה המונה שישה בעלי תפקידים. במשטרה מגדירים את הנסיעה בעיתוי הרגיש כ"משלחת שמטרתה הסרת האמברגו על מדינת ישראל בנושא העברת כלי נשק ואמצעים וחיזוק שיתופי פעולה המבצעיים והחקירתיים".

במהלך ביקור המשלחת בגרמניה, המפכ"ל צפוי לבקר באנדרטה לזכר יהדות אירופה בברלין, כיכר הספרים ורציף 17 גרונוואלד, במרכז הפדרלי המשותף ללוחמה בטרור, במשטרת ברלין ובפגישות עם ארגוני אכיפת חוק בגרמניה.

ממשטרת ישראל נמסר בתגובה: "המפכ"ל בוחן חזרתו לארץ בעקבות האירועים". גם בנסיעתו הקודמת של המפכ"ל לחו"ל, אז ביקר בארצות הברית, נמתחה ביקורת על העיתוי, במקביל לאחת היממות המדממות שידעה החברה הערבית