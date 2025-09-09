הוגש כתב אישום נגד בן 19 שאנס קטין באכזריות תחת איומי סכין

הוגש כתב אישום נגד בן 19 שאנס קטין תחת איומי סכין ואקדח
פריקליטות המדינה הגישה לבית המשפט כתב אישום נגד הנאשם יצחק פרנקל, שתקף ואנס באכזריות קטין בן כ-14 בבריכה ציבורית, תוך איומים באמצעות אקדח וסכין
יצחק פרנקל
יצחק פרנקל צילום: דוברות המשטרה

כתב אישום הוגש היום (רביעי) לבית המשפט המחוזי על ידי פרקליטות המדינה נגד הנאשם יצחק פרנקל, בן 19 שתקף באכזריות בן 14 בבריכה ציבורית באזור מודיעין. לפי כתב האישום, פרנקל תקף את הקטין במלתחות הבריכה תוך איומים באמצעות סכין ואקדח. 

מכתב האישום עולה כי בסוף אוגוסט, נכנס פרנקל למתלחות בהן שהה הקטין והציע לו להתחלף בתאי המקלחת, אז, נכנס לתאו של הקטין, סגר את הוילון והחל להתעלל בו באופן אכזרי. בזמן שהצמיד סכין שלצווארו של הקטין ופצע אותו, ביצע בו פרנקל עבירות מין קשות ואיים עליו באמצעות אקדח שלא יצעק. 

הקטין הצליח להימלט מהמלתחות ולהזעיק את כוחות המשטרה, שאיתרו את פרנקל ליד ביתו ועצרו אותו. עוד עולה מהחקירה ומכתב האישום כי מספר חודשים לפני האירוע, הנאשם תקף את הקטין באותן המלתחות, ביצע בו מעשים מגונים ונשך אותו.

כתב האישום מייחס לנאשם ביצוע עבירות של אינוס קטין בנסיבות מחמירות, מעשים מגונים בקטין, תקיפה הגורמת חבלה ממשית, ועוד. בעקבות מסוכנתו, ביקשה הפרקליטות לעצור את הנאשם עד תום ההליכים המשפטיים נגדו.

