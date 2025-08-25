במקומות ציבוריים - ובין כותלי ביה"ס: הוארך ב-4 ימים מעצרו של המורה מפ"ת החשוד באונס תלמידתו בת ה-12

הוארך מעצרו של המורה מפ"ת החשוד באונס תלמידתו בת ה-12
אוראל שרון חשוד באונס ומעשה מגונה בתלמידה בת 12 במשך 3 שנים. ברקע שורה של מקרי תקיפה מינית במערכת החינוך שמעוררת חששות
מחבר הדס גרינברג
אוראל שרון
אוראל שרון צילום: ללא קרדיט

בית משפט השלום בפתח תקווה האריך היום (שני) בארבעה ימים את מעצרו של אוראל שרון, המורה מפתח תקווה החשוד באונס תלמידתו בת 12. שרון חשוד באונס, מעשה מגונה ומעשה סדום בתלמידה במשך שלוש שנים.

על פי החקירה, האירועים החמורים התרחשו בין היתר בין כותלי בית הספר וגם במקומות ציבוריים בסביבת העיר פתח תקווה.

המקרה מתווסף לשורת תקריות חמורות במערכת החינוך שנחשפו בשבועות האחרונים, רגע לפני פתיחת שנת הלימודים החדשה.

השבוע פורסם מקרה נוסף של מורה מאור יהודה שנחשד בהתכתבויות מיניות עם תלמידה לשעבר דרך חשבון אינסטגרם פיקטיבי.

בשבוע שעבר פיטר בית הדין למשמעת מורה לאנגלית מפתח תקווה שהורשעה בקיום יחסי מין עם שני תלמידים בני 17. המורה בת 43 לא תוכל לעבוד במשרד החינוך בעתיד ובשמונה השנים הקרובות לא תועסק באף משרה בשירות המדינה הכוללת עבודה עם נוער או קטינים.

אורית סוליציאנו, מנכ"לית איגוד מרכזי הסיוע לנפגעי תקיפה מינית, אמרה בתגובה למקרים: "החשדות החמורים האלו פוגעים באופן עמוק באמון בין התלמידים וההורים למערכת החינוך. העובדה שניצול כזה יכול להימשך שנים מעלה את השאלה היכן היו שומרי הסף".

במקביל להארכת המעצר של שרון, ממשיכה המשטרה באיסוף ראיות ובבחינה לאיתור נפגעות נוספות, ככל שישנן.

