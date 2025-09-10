"לא מתקבל על הדעת שתושבי יו"ש ישלמו מכיסם על הגנה על היישובים"

אנשי המילואים ששמרו על היישוב ענתות שבבנימין סיימו את שירותם באזור הלילה (רביעי), והיישוב נותר ללא אבטחה. החל ממחר בבוקר, שער היישוב יהיה פתוח לרווחה ואיש לא יעמוד בו. ביישוב פנו לשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר: "פנינו לכל גורם אפשרי בצה"ל ומג"ב ובמועצה האיזורית בנימין ולא קיבלנו מענה". ממשרדו של השר נמסר להם שתקצבו תקן לשומר במקום וכי על המועצה והיישוב לדאוג לשומר.

בקבוצת הוואטסאפ של התושבים נכתב: "בגלל מלחמות אגו 7 באוקטובר הבא יהיה אצלנו?". תושב הציע שהתושבים ששירתו במילואים בשנה האחרונה ישמרו על היישוב עד שיימצא פיתרון, ותושב אחר השיב לו: "מה, אין להם חיים? איזו חוצפה". תושבת אחרת התרעמה: "אתם עושים צחוק? הילדים שלנו בגנים פה, מה זאת ההפקרות הזאת?".

מהמועצה האזורית בנימין נמסר: "המציאות הלא סבירה שמתרחשת כיום רק ביהודה ושומרון, לפיה התושבים צריכים לשלם מכיסם עבור הגנה וביטחון על היישובים בהם הם מתגוררים, פשוט לא מתקבלת על הדעת. נכון היה שהמדינה תדאג לביטחונם בדיוק כפי שהיא דואגת לתושבים בשאר הארץ".

ממג"ב, שאחראי על הביטחון ביישוב, עדיין לא נמסרה תגובה.