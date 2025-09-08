צה"ל הזהיר מהסלמה קרובה ביו"ש; בן גביר וסמוטריץ' הציעו: נחיל ריבונות

בישיבה עם צוות שרים מצומצמם בשבוע שעבר הזהיר מתאם פעולות הממשלה בשטחים כי המצב הכלכלי הקשה, התפוררות מנגנוני הרשות הפלסטינית והעלייה בהסתה עלולים להביא להחמרה ברמת האלימות

מתאם פעולות הממשלה בשטחים, אלוף רסאן עליאן, הזהיר את שרי הממשלה מהסלמה קרובה ביהודה ושומרון - כך פורסם הערב (שני) במהדורת כאן חדשות.

מתאם פעולות הממשלה בשטחים הזהיר לפני כמה ימים את הממשלה מהסלמה מסוכנת ביהודה ושומרון. @yaara_shapira עם הסיבות ותשובת השרים סמוטריץ' ובן גביר#מהדורתכאןחדשות עם @TaliMoreno_ pic.twitter.com/3MzZk8c0Uy — כאן חדשות (@kann_news) September 8, 2025

בישיבה עם צוות שרים מצומצמם שכונסה ביום חמישי האחרון פירט אלוף עליאן את המשתנים שעלולים לגרום להסלמה: המצב הכלכלי הקשה ביהודה ושומרון, התפוררות מנגנוני הרשות הפלסטיני, והעלייה בהסתה.

השרים בצלאל סמוטריץ' ואיתמר בן גביר, שהשתתפו בישיבה, הציעו להחיל ריבונות על שטחי יהודה ושומרון.

לפני כשבועיים פורסם בכאן חדשות כי שרי הקבינט דנו בהחלת ריבונות על שטחי יהודה ושומרון בתגובה לגל ההכרה במדינה פלסטינית שצפוי בהמשך החודש.

שלשום פורסם בחדשות השבת כי נשיא איחוד האמירויות נפגש בריאד עם יורש העצר הסעודי, והשניים סיכמו שאם ישראל תספח שטחים ביהודה ושומרון האמירתים יפרשו מהסכמי אברהם. עבור הסעודים, מדובר בהחלטה שעלולה לסתום את הגולל על הסיכוי לנורמליזציה עם ישראל.

איחוד האמירויות איימה בימים האחרונים שסיפוח שטחים ביהודה ושומרון יהווה מבחינת "קו אדום" ביחסים עם ישראל וכעת נראה כי האמירתים תיאמו עמדות בנושא עם סעודיה.