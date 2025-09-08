צה"ל הזהיר מהסלמה קרובה ביו"ש; בן גביר וסמוטריץ' הציעו: נחיל ריבונות

צה"ל הזהיר מהסלמה ביו"ש; השרים הציעו: נחיל ריבונות
בישיבה עם צוות שרים מצומצמם בשבוע שעבר הזהיר מתאם פעולות הממשלה בשטחים כי המצב הכלכלי הקשה, התפוררות מנגנוני הרשות הפלסטינית והעלייה בהסתה עלולים להביא להחמרה ברמת האלימות
מחבר יערה שפירא
שר האוצר בצלאל סמוטריץ והשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר
שר האוצר בצלאל סמוטריץ והשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר צילום: אוליבייה פיטוסי, פלאש 90

מתאם פעולות הממשלה בשטחים, אלוף רסאן עליאן, הזהיר את שרי הממשלה מהסלמה קרובה ביהודה ושומרון - כך פורסם הערב (שני) במהדורת כאן חדשות.

 

בישיבה עם צוות שרים מצומצמם שכונסה ביום חמישי האחרון פירט אלוף עליאן את המשתנים שעלולים לגרום להסלמה: המצב הכלכלי הקשה ביהודה ושומרון, התפוררות מנגנוני הרשות הפלסטיני, והעלייה בהסתה.

השרים בצלאל סמוטריץ' ואיתמר בן גביר, שהשתתפו בישיבה, הציעו להחיל ריבונות על שטחי יהודה ושומרון. 

לפני כשבועיים פורסם בכאן חדשות כי שרי הקבינט דנו בהחלת ריבונות על שטחי יהודה ושומרון בתגובה לגל ההכרה במדינה פלסטינית שצפוי בהמשך החודש.

שלשום פורסם בחדשות השבת כי נשיא איחוד האמירויות נפגש בריאד עם יורש העצר הסעודי, והשניים סיכמו שאם ישראל תספח שטחים ביהודה ושומרון האמירתים יפרשו מהסכמי אברהם. עבור הסעודים, מדובר בהחלטה שעלולה לסתום את הגולל על הסיכוי לנורמליזציה עם ישראל.

איחוד האמירויות איימה בימים האחרונים שסיפוח שטחים ביהודה ושומרון יהווה מבחינת "קו אדום" ביחסים עם ישראל וכעת נראה כי האמירתים תיאמו עמדות בנושא עם סעודיה.

