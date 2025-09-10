בשורה לרגישים: שטראוס השיקה תחליף חלב חדש

בשורה לרגישים: שטראוס השיקה תחליף חלב חדש
המוצר, שמיוצר מחלבון BLG, מחקה את חלבון החלב מהצומח ואת טעמו. במוצרים אין לקטוז שנמצא בחלב, אבל יש בהם את יתרונות החלבון
מחבר דנה ירקצ'י
מוצרי "Cowfree" של שטראוס
מוצרי "Cowfree" של שטראוס צילום: שטראוס

שטראוס השיקה היום (רביעי) ליין חדש של תחליפי חלב בשם "Cowfree" שמיוצרים מחלבון BLG. מדובר בפיתוח שמחקה את חלבון החלב מהצומח ואת טעמו. במוצרים אין לקטוז שנמצא בחלב, אבל יש בהם את יתרונות החלבון.

מנכ"ל שטראוס שי באבד אמר על המוצרים החדשים: "בפעם הראשונה אנשים יאכלו מוצר שמתנהג כמו חלב. אנחנו נביא את המוצר שלנו לתת את אותה חוויה וטעם מאוד דומה לחלב. זאת לא תהיה מחר הקטגוריה הכי גדולה בישראל, זה יבנה עם הזמן".

באבד סיפר כי בשנתיים וחצי האחרונות החברה התמקדה בליבת העסק ובחודשים האחרונים, "עלינו למתקפה בכל הקשור לחדשנות מגוונת". כמו כן, באבד סיפר כי יפתח היום לראשונה מפעל לתחליפי חלב בצפון.

