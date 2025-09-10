החטופים גלי וזיו ברמן ויוסף חיים אוחנה מציינים יום הולדת שני בשבי

התאומים גלי וזיו שנחטפו מכפר עזה, מציינים יום הולדת 28. אימם טליה כתבה להם: "שולחת לכם את כל האור שבעולם, שתרגישו את התקווה, את האמונה ואת האהבה מכולם". אבי, אביו של יוסף חיים: "נשמה אמיצה שלנו, הלב שלנו איתך"

התאומים גלי וזיו ברמן מציינים היום (רביעי) יום הולדת 28, יום הולדת שני בשבי, גם החטוף יוסף חיים אוחנה מציין היום את הגיעו לגיל 25.

אימם של התאומים, טליה, פרסמה הקלטה בתקווה שישמעו את קולה: "אהובים שלי, נסיכים שלי, לא מאמינה שגם את יום הולדת 28 שלכם אתם עושים שם למטה. כמעט שנתיים שאתם לא איתנו פיזית, אתם קרובים הביתה כל כך, אבל כל כך רחוקים, כמעט שנתיים של כאב בלתי נתפס".

"הזמן לא עצר את האהבה ולא עצר את הלב שלנו, שממשיך לפעום רק בשבילכם. אני אומרת לכם כדי שתדעו - אתם לא לבד, לא לרגע. המשפחה שלנו קמה כל בוקר עם מטרה אחת, להחזיר אתכם הביתה יפים שלי. ש לכם מעגל ענק של חברים כל כך טובים, מכרים שלא מכירים אתכם, אוהבים אנשים אחרים, זרים, שלא הכרתם, וכולם מכירים אתכם. לא שוכחים אתכם לרגע, נלחמים יחד איתנו", היא סיפרה.

"ביום ההולדת שלכם, חמודים שלי, אני שולחת לכם את כל האור שבעולם, שתרגישו את התקווה, את האמונה, את האהבה מכולם, שתדעו שאנחנו לא נפסיק עד שתהיו שוב בחיים שלנו, בזרועות שלנו. מחכה לחבק אתכם, ולא לשחרר".

אביו של יוסף חיים, אבי אוחנה, ביקש למסור: "באותו בוקר גורלי, יוסף חגג במסיבה עם חבריו. כשהירי והכאוס החלו, הוא יכול היה לברוח. אבל במקום זאת, בחר להישאר, לטפל בפצועים, לעזור לאחרים, ולגלות אומץ לב נדיר".

"באחד הרגעים המצמררים ביותר, זכינו לראות שני סרטונים שפורסמו על ידי חמאס ובהם נראה יוסף חיים. למרות התנאים הקשים, ראינו מולנו צעיר חזק, אנושי, שלא איבד את הערכים עליהם גדל: חמלה, מסירות, אמונה ואהבת אדם. שמענו מחוזר שבי שמה שמחזיק את יוסף שם בתופת זו האמונה עליה גדל. וגם אותנו מחזיקה האמונה. התפילות מחזקות אותנו ונותנות לנו תקווה".

"בן אהוב, חבר יקר, נשמה אמיצה שלנו. כבר 705 ימים שאתה בשבי בעזה, אך הלב שלנו איתך בכל רגע. אתה סמל לאור, תקווה ואמונה.

ביום הולדתך ה-25 אנו מתכנסים, לא כדי לחגוג, אלא כדי לזכור, להתפלל ולחזק את הקול שלך עד שתחזור הביתה", כך כתב אביו.