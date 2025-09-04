אביו של אלון אהל: "כמו שאלון נלחם על החיים שלו, תילחמו גם"

48 חטופים מוחזקים בשבי כבר 699 ימים. אביו של אלון אהל, שנחטף ממסיבת הנובה קרא לממשלה להציל את חיי בנו, "אלון אזרח המדינה, מגיע לו שיצילו את החיים שלו יחד עם שאר החטופים שאמורים לחזור לפה"

אבא של אלון אהל: "כמו שהוא נלחם על החיים שלו תילחמו גם"

מחר יהיה היום ה-700 בו נמצאים בשבי 48 חטופים. מול ביתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו בירושלים, הוקם אתמול (רביעי) מאהל של משפחות החטופים, כדי להפעיל לחץ ולהשפיע על הגעה לעסקה. אביו של החטוף אלון אהל, קובי אהל, ביקש מהציבור הישראלי, לא להיות אדיש, ודרש מההנהגה: "להילחם על חיי החטופים".

אביו של החטוף אלון אהל אמר: "אלון נמצא בתנאים קשים ביותר, פצוע, שורד ונלחם, תכף 700 ימים. אני מבקש מההנהגה שלנו, כמו שאלון שורד ונלחם על החיים שלו, תילחמו גם אתם על החיים שלו". הוא הוסיף: "אלון אזרח המדינה, מגיע לו שיצילו את החיים שלו יחד עם שאר החטופים שאמורים לחזור לפה".

"אני קורא לאזרחי המדינה - אל תהיו אדישים. יש חשיבות לקיום שלנו, לערבות ההדדית, להבנה שלנו שמדינת ישראל היא המקום הכי בטוח לנו כאזרחיה, ולטובת זה הוקמה המדינה. תסתכלו על הילדים שלכם, אתם יודעים איפה הם. אני לא יודע איפה אלון", אמר אהל, "אני יודע שהוא נמצא בתנאי שבי קשים, ומחכה שיצילו את חייו".

כמו שאלון שורד ונלחם על החיים שלו, תילחמו גם אתם על החיים שלו

אהל התייחס להצתת הפחים אתמול בשכונת רחביה בירושלים: "אני נגד אלימות והשחתה. אני בעד לדבר. אני אהיה במקומות בהם יפעלו רק בדרכים לגיטימיות. הדבר היחיד שמעניין אותי זה להציל את החיים של אלון והחטופים ששורדים שם. זאת הפנייה שלי לחברה הישראלית".