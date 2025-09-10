הסל של רשת רמי לוי הוא הזול ביותר, רשת חצי חינם הגיעה למקום השני. כך עולה מבדיקה של צבע הכסף באמצעות אתר CHP

לקראת החגים: איפה תמצאו את סל הקניות הזול ביותר?

סל המוצרים הזול ביותר לחג הוא זה של רשת רמי לוי, כך עולה מבדיקת צבע הכסף בכאן רשת ב' באמצעות אתר CHP. הפער בין הרשת הזולה ביותר לרשת היקרה ביותר כמעט 23 אחוזים.

הסל של רשת רמי לוי עומד על סכום של 1. ‎1026.68 שקלים. למקום השני הגיעה רשת חצי חינם שעלות הסל שלה עומד על 2. ‎1070.60 שקלים.

המשך הדירוג:

דירוג יתר הרשתית

יוחננוף 3. ‎1088.10 שקלים

היפר קרפור 4. ‎1089.45 שקלים

ויקטורי 5. ‎1089.78 שקלים

יוניברס 6. ‎1171.95 שקלים

קשת טעמים 7. ‎1176.73 שקלים

שופרסל דיל 8. ‎1188.10 שקלים

טיב טעם 9. ‎1259.20 שקלים

הסל שנבדק הכיל כ-60 מוצרים כולל בשר, עופות, דגים, ירקות פירות, מוצרי ניקוי ומוצרים. קפואים. במקביל נבדקו גם מוצרים ייחודיים לחג כמו דבש, סילאן ורימונים.