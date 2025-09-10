כאן רשת ב'

לקראת החגים: איפה תמצאו את סל הקניות הזול ביותר?

לקראת החגים: איפה תמצאו את סל הקניות הזול ביותר?
הסל של רשת רמי לוי הוא הזול ביותר, רשת חצי חינם הגיעה למקום השני. כך עולה מבדיקה של צבע הכסף באמצעות אתר CHP
מחבר רונן פולק
Getting your Trinity Audio player ready...
סופרמרקט בשוק מחנה יהודה בירושלים, אוקטובר 2024
סופרמרקט בשוק מחנה יהודה בירושלים, אוקטובר 2024 צילום: יונתן זינדל, פלאש 90

סל המוצרים הזול ביותר לחג הוא זה של רשת רמי לוי, כך עולה מבדיקת צבע הכסף בכאן רשת ב' באמצעות אתר CHP. הפער בין הרשת הזולה ביותר לרשת היקרה ביותר כמעט 23 אחוזים.

הסל של רשת רמי לוי עומד על סכום של 1.  ‎1026.68 שקלים. למקום השני הגיעה רשת חצי חינם שעלות הסל שלה עומד על 2. ‎1070.60 שקלים.

המשך הדירוג: 

דירוג יתר הרשתית

יוחננוף 3. ‎1088.10 שקלים

היפר קרפור 4. ‎1089.45 שקלים

ויקטורי 5. ‎1089.78 שקלים

יוניברס 6. ‎1171.95 שקלים

קשת טעמים 7. ‎1176.73 שקלים

שופרסל דיל 8. ‎1188.10 שקלים

טיב טעם 9. ‎1259.20 שקלים

הסל שנבדק הכיל כ-60 מוצרים כולל בשר, עופות, דגים, ירקות פירות, מוצרי ניקוי ומוצרים.  קפואים. במקביל נבדקו גם מוצרים ייחודיים לחג כמו דבש, סילאן ורימונים.

עוד בנושא

ממתקים שוקולד שטראוס

שטראוס שוב מעלה מחירים על קפה ושוקולד

כסף שטרות

מכה אחר מכה לכיס: 4 חברות המזון שהודיעו על העלאת מחירים

תגיות |
בחירת העורכת
  • רצו ניס - וקיבלו תוניס
    רצו ניס - וקיבלו תוניס: הטיסה שהשתבשה
  • פעולה היסטורית בקטר: ישראל תקפה את הנהגת חמאס בדוחה
    פעולה היסטורית: מאחורי תקיפת הנהגת חמאס בדוחה
  • רות רייכמן
    מחושך לאור: שיר ראובן לומדת איך לצאת מכת שגדלת בה
  • שווים
    האתר שכל העיתונאים בו הם בעלי מוגבלויות | חיות כיס
  • יחד נשים קץ לצפירות
    צופרים בכביש? בטח לא שמעתם על "תסמונת הפוק במעלית"

אולי יעניין אותך