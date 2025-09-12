שני תושבי טבריה נאשמים ברצח צעיר בן 21 בשל טעות בזיהוי

כתב אישום הוגש נגד שני גברים בני 25, 32 בגין רצח דניאל אסלן מכפר חיטים שבגליל. על פי כתב האישום הנאשמים עקבו אחר הצעיר שרכב על קורקינט חשמלי ובהמשך ירו בו כשיצא ממסיבת יום הולדת. גבר נוסף מטבריה נאשם בכך ששרף את הרכב ממנו בוצע הירי

הפרקליטות הגישה היום (שישי) כתב אישום נגד שני תושבי טבריה בני 25 ו-32 בגין רצח דניאל אסלן (21) מכפר חיטים. גבר נוסף תושב טבריה (42) נאשם בכך ששרף את הרכב ממנו בוצע הירי.

התיעוד האחרון של דניאל אסלן לפני שנרצח

דניאל אסלן נרצח בחודש יוני השנה בשל טעות בזיהוי לאחר שיצא על קורקינט חשמלי ממסיבת יום הולדת.

מחומר החקירה עולה כי ביום האירוע נסעו הנאשמים ברכב מסוג סקודה וכאשר הבחינו בדניאל אסלן במהלך נסיעתו על קורקינט חשמלי נסעו אחריו במהירות עד לבית קרובי משפחתו בו נערכה מסיבת יום הולדת.

אסלן סיפר לנוכחים במסיבה כי התנהל מעקב אחריו וכאשר יצא לבדוק אם הרכב עדיין במקום נורה על ידי יושבי הרכב. יום לאחר האירוע, הנאשם השלישי שרף את הרכב ממנו בוצע הירי תמורת סכום של כ-5,000 שקלים.

ניצב משנה אייל הררי, מפקד היחידה המרכזית במחוז צפון התייחס להגשת כתב האישום ואמר: "אנחנו נמצאים בסיומה של חקירת אירוע רצח קשה מאוד של המנוח דניאל אסלן שהתרחשה במסיבת יום הולדת בעיר טבריה אצל קרובי משפחתו. בתום חקירה סמויה של כחודשיים אספנו ראיות והצלחנו להתחקות אחר העבריינים.

"ב-27 ביולי פתחנו בחקירה גלויה עצרנו את החשודים ובתום חקירה מורכבת ומסועפת שארכה מעל ארבעים ימים אנו מסיימים את החקירה עם פענוח האירוע והגשת כתב אישום חמור כנגד הרוצחים".