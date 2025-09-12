הודיה פדידה היא האישה שנרצחה בשכונת גילה בירושלים

מעצרו של הגרוש שלה דניאל זלקה, החשוד ברצח, הוארך עד יום ראשון. זלקה שירה בעצמו נמצא במצב של מוות מוחי בבית חולים. פדידה הייתה בהיריון כשנרצחה. הרצח התרחש כשהחשוד הגיע להחזיר את הבת המשותפת לאשתו לשעבר

הודיה פדידה בת ה-26 היא האישה שנרצחה אמש בשכונת גילה בירושלים. כך פורסם היום (שישי). החשוד ברצח פדידה, שהייתה בהיריון, הוא הגרוש שלה דניאל זלקה.

בית המשפט האריך את מעצרו עד יום ראשון. לאחר שירה בפדידה, זלקה ירה בעצמו וכעת הוא נמצא במצב של מוות מוחי.

חקירה ראשונית מעלה כי זלקה הגיע לביתה של פדידה כדי להחזיר את הבת המשותפת שלהם ואז ירה באשתו לשעבר בחניית ביתה בשכונת גילה.

מחקירה ראשונית של המשטרה עולה כי הגבר השתמש בנשק המוחזק על ידו ברישיון מתוקף עיסוקו כמאבטח. מהמשטרה נמסר כי חוקרי תחנת מוריה פועלים לאיסוף ממצאים ועדויות בזירה. עוד נמסר כי השניים לא היו מוכרים למשטרה בתחום עבירות האלימות.

הלווייתה של פדידה תתקיים היום בהר המנוחות בשעה 15:00.