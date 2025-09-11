חשד לרצח וניסיון התאבדות בי-ם: גבר ירה בגרושתו ההרה - ואז בעצמו

חשד לרצח וניסיון התאבדות בי-ם: גבר ירה בגרושתו ובעצמו
אישה הרה בשנות ה-20 לחייה נורתה למוות על פי החשד על ידי הגרוש שלה, שירה לאחר מכן בעצמו. לשניים ילדה משותפת בת שלוש
מחבר ורד פלמן
ניידת משטרה בזירת ניסיון רצח בירושלים
ניידת משטרה בזירת ניסיון רצח בירושלים צילום: תיעוד מבצעי מד"א

גבר ירה הערב (חמישי) למוות בגרושתו, אישה בשנות ה-20 לחייה, ואז ניסה לשים קץ לחייו. האירוע קרה בשכונת גילה בירושלים. השניים פונו לבתי חולים בעיר, שם נקבע מותה של האישה. מצבו של הגבר עדיין קשה. מאז תחילת השנה נרצחו 24 נשים ברציחות בתוך המשפחה.

לכאן חדשות נודע כי לגבר ולגרושתו ילדה משותפת כבת שלוש. על פי החשד, הגבר הגיע למקום מגוריה של גרושתו, נפגש איתה ברחוב ושם ירה בה ובעצמו. האישה הייתה בהיריון. לא מוכרות תלונות קודמות על הגבר במשטרה.

כוחות משטרה בזירת האירוע (צילום: דוברות המשטרה)

מחקירה ראשונית של המשטרה עולה כי הגבר השתמש בנשק המוחזק על ידו ברישיון מתוקף עיסוקו כמאבטח. מהמשטרה נמסר כי חוקרי תחנת מוריה פועלים לאיסוף ממצאים ועדויות בזירה. עוד נמסר כי השניים לא היו מוכרים למשטרה בתחום עבירות האלימות.

חובשי מד"א ישראל מאיר גרשוני וספיר תורג'מן סיפרו: "הגענו לזירה מזעזעת. במקום שכבו גבר ואישה מחוסרי הכרה עם פציעות ירי, הגבר היה במצב קשה מאוד והורדם ומונשם במקום תוך כדי עצירת דימומים והאישה הייתה במצב קריטי. ביצענו בה פעולות החייאה ופינינו אותם בניידות טיפול נמרץ של מד"א כשנשקפת סכנת חיים מיידית לחייהם". 

לפי מדד הנרצחות של פורום מיכל סלה, בשנת 2025 נרצחו עד כה 23 נשים ושלושה ילדים בתוך המשפחה. זאת בהשוואה לשנת 2024, שבמהלכה נרצחו 17 נשים וילד אחד.

