המשטרה עצרה חשוד נוסף בהצתה סמוך למעון רה"מ בירושלים

המשטרה עצרה תושב הרצליה בשנות ה-60 בחשד למעורבות בהצתת הפחים בשכונת רחביה בירושלים במהלך יום מחאה שהתקיים בעיר
מחבר חיים גולדיטש
זירת ההצתה סמוך למעון ראש הממשלה בירושלים
זירת ההצתה סמוך למעון ראש הממשלה בירושלים צילום: דוברות המשטרה

המשטרה עצרה היום (שבת) תושב הרצליה בשנות ה-60 לחייו בחשד למעורבות בהצתה סמוך למעון ראש הממשלה בירושלים לפני כשבוע וחצי, שהובילה לשריפת רכב במקום.

לאחר מעצרו, הועבר החשוד לחקירה בתחנת מוריה בירושלים. הוא יובא מחר בפני בית המשפט לטובת דיון בהארכת מעצרו.

ב-3 לחודש במהלך יום מחאה בירושלים, פעילי מחאה הבעירו צמיגים סמוך למעון ראש הממשלה בשכונת רחביה. מהמשטרה נמסר כי כתוצאה מכך נפגעו כמה כלי רכב שחנו במקום ופונו מספר תושבים מבניינים סמוכים, ללא נפגעים באירוע. תמר, שרכבה נשרף באירוע, סיפרה לכאן חדשות: "הוציאו פיזית אנשים בתחתונים לרחוב בגלל הסכנה. אין קשר למחאה, זו סכנת נפשות".

בסוף השבוע שעבר הוארך מעצרו של החשוד הנוסף בהצתה - עמוס דורון, תושב רמת גן בן 60. במהלך הדיון להארכת מעצרו הציגה המשטרה לשופטת סרטון המתעד את דורון בזירת האירוע. לדברי נציג המשטרה, החשוד היה מחופש בעת ביצוע המעשים. עמוס דורון עצמו הכחיש בחקירתו את מעשי ההצתה והודה כי היה בירושלים בשל עניינים אישיים. השופטת אורנה סנדלר-איתן קבעה כי יש חשד סביר לביצוע העבירות וכי קיימת עילת מסוכנות ושיבוש.

תגיות |
