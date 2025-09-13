בדרכה לצפייה בגמר האח הגדול: סבתו של ארז איסקוב נהרגה מפגיעת רכב

בדרכה לצפייה בפרק הגמר: סבתו של ארז איסקוב נהרגה בתאונה
שרה צ'רסקוב הייתה בדרכה לבית המשפחה לצפייה בנכדה שמשתתף בגמר האח הגדול, אך נהרגה מפגיעת רכב בשדרות הנשיא וייצמן באור עקיבא
ארז איסקוב
ארז איסקוב צילום: רשת 13

שרה צ'רקסוב, סבתו כבת ה-60 של פיינליסט "האח הגדול" ארז איסקוב, נהרגה הערב (שבת) מפגיעת רכב בשדרות הנשיא וייצמן באור עקיבא בזמן שהייתה בדרכה לבית המשפחה כדי לצפות בפרק הגמר של העונה. תחילה נפצעה צ'רסקוב באופן אנוש, ומותה נקבע בדרך לבית החולים. 

חובשת מד"א אורלי קינן סיפרה: "הפצועה שכבה על הכביש כשהיא מחוסרת הכרה ללא דופק ונשימה. התחלנו בביצוע פעולות החייאה מתקדמות שכללו עיסויי לב, הנשמות ומתן טיפול תרופתי ופינינו אותה בניידת טיפול נמרץ של מד"א לבית החולים כשמצבה קשה". 

ארז איסקוב מוכר כדייר דומיננטי מאוד בעונה ה-7 של תוכנית הריאליטי "האח הגדול" ברשת 13. בעברו היה כדורגלן ששיחק במספר רב של קבוצות כמו בני יהודה, ואף היה בעבר קפטן בנבחרת הנוער של ישראל.

