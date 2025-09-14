"חשד שמדובר בגורם עוין": תושב בית שמש הורשע בביצוע משימות עבור איראן

שטרן הורשע בביצוע עבירות של מגע עם סוכן חוץ בשם "אנה" וקשירת קשר לאיומים. בית המשפט קבע כי "מכלל הראיות עולה כי בלבו קינן חשד בדבר זהותה של 'אנה' כבר מראשית הקשר שלו עמה"

בית המשפט המחוזי בירושלים הרשיע היום (ראשון) את אלימלך שטרן בביצוע עבירות של מגע עם סוכן חוץ וקשירת קשר לאיומים בהנחיית גורמים איראנים.

מכתב האישום, שהוגש בשנה שעברה, עלה כי שטרן, צעיר מבית שמש, עמד בקשר עם סוכן חוץ שכינויו "אנה". במסגרת הקשר ביצע משימות שונות שהוטלו עליו וקיבל תמורתן במטבעות דיגיטליים. לשם ביצוע המשימות, גייס שני אזרחים ישראליים נוספים.

כך, למשל, הדפיס ותלה שטרן מודעות עם תמונה של כף יד שטופת דם וכיתוב באנגלית: "יהיה כתוב בהיסטוריה שילדים נהרגו, בואו נעמוד בצד הנכון של ההיסטוריה". לשם כך גויס אחד הישראלים שביצע את המשימה וצילם את עצמו, והעביר את התמונות לשטרן שהעביר אותן ל"אנה".

בנוסף, אסף אותו אדם לבקשת שטרן טלפון מאזור עתלית לפי הנחיות "אנה", והפעיל סכומי כסף ברחבי ירושלים ותל אביב באמצעות ישראלי נוסף. "אנה" הנחתה אותו לבצע פעולות נוספות, כולל שליחת חבילות עם סכין וזר פרחים לבית שגריר ישראל בסבא"א, אך שטרן השיב כי הוא חושש להיכנס לכלא.

ההתכתבות עם הפרופיל האיראני, והמודעות שביקש לתלות בתל אביב צילום: דוברות שב"כ

במענה לכתב האישום טען שטרן כי לא חשד בכך ש"אנה" היא סוכנת חוץ וכי זכויותיו נפגעו במהלך החקירה. בעקבות כך ביקש לפסול את הודאותיו. פרקליטות מחוז ירושלים, באמצעות עו"ד ישי זיגמן, טענה כי הנאשם היה מודע לזכויותיו והודאותיו ניתנו מרצונו החופשי.

עוד ציינו בפרקליטות כי התקיימו כל יסודות עבירת מגע עם סוכן זר, ושגם מבחינה אובייקטיבית וגם סובייקטיבית הנאשם חשד שמדובר בגורם עוין. ההתכתבויות עם "אנה" והתנהגותו מול דמות ביטחונית מחזקים את המודעות שלו לסכנה. הפרקליטות ביקשה להעדיף את הודאותיו הראשוניות על פני גרסתו המאוחרת בבית המשפט.

בית המשפט קבע כי "מכלל הראיות שהוצגו לפניי עולה, כי בלבו של הנאשם קינן חשד בדבר זהותה של "אנה" כבר מראשית הקשר שלו עמה, וחשד זה הלך והתגבר ככל שהמשימות שנתנה לו החריפו מבחינת חומרתם, וקיבלו אופי ביטחוני-לאומני בולט יותר, וכן ככל שהיא שיתפה אותו יותר ביחס לזהותה כסוכנת זרה, וכמי שמעוניינת לגייסו לשורותיה, ולהעבירו אימוני לחימה למרגלים".

עו"ד ישי זיגמן מפרקליטות מחוז ירושלים מסר כי: "הפרקליטות טענה לאורך ההליך כי אלימלך שטרן בחר לפעול בשירות סוכן זר מתוך בחירה. הוא קיבל משימות, ביצע אותן, גייס אנשים נוספים, וקיבל על כך תשלום. כל זה בזמן שהוא מבין היטב שמאחורי 'אנה' עומד גורם עוין שמנסה לערער את ביטחון המדינה. המסר שיצא היום מבית המשפט הוא ברור: מי שפועל מול סוכן זר וגורמים עוינים יישא באחריות. אנחנו נמשיך לפעול בנחישות כדי להגן על ביטחון ישראל, גם מול איומים מהסוג הזה שפועלים מתחת לרדאר, אבל מסכנים את כולנו".