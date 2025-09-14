פרסום ראשון

אחרי הסדר הטיעון עם רונאל פישר: נציבות התלונות על שופטים בודקת את התנהלות השופט בתיק

עקב הסדר הטיעון עם פישר: הנציבות בוחנת את התנהלות השופט
ח"כ משה סעדה הגיש תלונה על שופט המחוזי משה סובול ועל הפרקליטות בדל הסדר הטיעון השנוי במחלוקת שנחתם לאחרונה. בימים האחרונים נגבתה עדות של גורם בכיר מאוד במשרד המשפטים. לפי הערכה, השופט סובול יזומן להציג את גרסתו
מחבר שלי טפיירו
Getting your Trinity Audio player ready...
רונאל פישר
צילום: יונתן זינדל, פלאש 90

לאחר הסדר הטיעון עם עורך הדין רונאל פישר, בימים אלה בוקר נציב התלונות על השופטים את התנהלותו בתיק של שופט בית המשפט המחוזי בירושלים משה סובול - כך פורסם הערב (ראשון) לראשונה במהדורת כאן חדשות. בנוסף נבחנת גם התנהלות הפרקליטות בתיק זה.

נציב תלונות הציבור על השופטים השופט בדימוס אשר קולה קיבל באחרונה תלונה מחבר הכנסת משה סעדה על שורה של התבטאויות, גם של השופט סובול, ואירועים שלכאורה שלא נרשמו לפרוטוקול סביב הסדר הטיעון השנוי במחלוקת. 

בימים האחרונים נגבתה גם עדות של גורם בכיר מאוד במשרד המשפטים, ולפי הערכה במערכת המשפט לא יהיה מנוס מקבלת גרסת השופט סובול.

במקביל הוגשה תלונה בידי ח"כ משה סעדה כלפי הפרקליטות לשופט בדימוס מנחם פינקלשטיין המכהן כנציב תלונות הציבור על מייצגי המדינה בערכאות על ההתנהלות בתיק, תוך ביקורת חריפה על ניסיון לכאורה למסמס את התיק.

בנציבות תלונות על שופטים ובנציבות תלונות על מייצגי המדינה בערכאות אישרו כי הוגשה תלונה בנושא, והחלו, בנפרד, בבדיקת הנושא מול הגורמים הרלוונטיים.

כזכור, פישר הורשע לאחרונה במסגרת הסדר טיעון בביצוע עבירות של ניסיון לתיווך בשוחד, שיבוש מהלכי משפט וקבלת נכסים שהושגו בפשע - עשר שנים אחרי הגשת כתב האישום נגדו. במסגרת ההסדר הורדו מכתב האישום סעיפי שוחד הנוגעים לרפ"ק ערן מלכה, ונותרו סעיפים כמו ניסיון תיווך בשוחד, שיבוש ועבירות נוספות. 

הפרשה בעניינו של פישר, עורך דין ואיש תקשורת, התפוצצה בשנת 2015 עם הניסיון המתועד לקבלת שוחד מהאיש החזק בנמל אשדוד, אלון חסן, שטמן לו מלכודת. בית המשפט המחוזי בבאר שבע זיכה את חסן, שהיה יושב ראש ועד העובדים בנמל אשדוד, במשפט השוחד נגדו.

באפריל של אותה השנה נעצר פישר פעם נוספת, לאחר שעוזרתו האישית גויסה כעדת מדינה, בחשד למקרים רבים של תשלום שוחד לקצין משטרה לצורך השגת מידע חסוי על חקירות. בנוסף לפישר נעצרו במסגרת הפרשה איש העסקים עופר נמרודי ופרקליטת מחוז תל אביב לשעבר ושותפתו של פישר, עורכת הדין רות דוד. 

עוד בנושא

רונאל פישר

האזהרה של השופט בתיק רונאל פישר: "לעולם לא אדע את האמת"

רונאל פישר

לאחר 9 שנים: נפתח דיון התביעה בפרשת עו"ד רונאל פישר

תגיות |
בחירת העורכת
  • היהודים באים לקט ראשי ממשלות
    התגעגעתם? "היהודים באים" בלקט ראשי ממשלה
  • וויטני יוסטון באצטדיון וומבלי בלונדון, 1988
    הלהיט של וויטני יוסטון שקיבל גרסה חדשה - בקולה
  • גורל אחד: האימהות של עידן ורון הכירו והתאחדו אחרי שבני הזוג נרצחו בנובה
    גורל אחד: האימהות שהכירו והתאחדו אחרי שילדיהן נרצחו יחד
  • "זו מחלה, זה ממכר"
    לא טניס וגם לא סקווש: שגעון הפאדל הגיע גם לישראל
  • רובוטים בקניון
    איך הקניות באינטרנט דווקא החזירו את כולנו לקניון?

אולי יעניין אותך