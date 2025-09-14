אחרי הסדר הטיעון עם רונאל פישר: נציבות התלונות על שופטים בודקת את התנהלות השופט בתיק

ח"כ משה סעדה הגיש תלונה על שופט המחוזי משה סובול ועל הפרקליטות בדל הסדר הטיעון השנוי במחלוקת שנחתם לאחרונה. בימים האחרונים נגבתה עדות של גורם בכיר מאוד במשרד המשפטים. לפי הערכה, השופט סובול יזומן להציג את גרסתו

עקב הסדר הטיעון עם פישר: הנציבות בוחנת את התנהלות השופט

לאחר הסדר הטיעון עם עורך הדין רונאל פישר, בימים אלה בוקר נציב התלונות על השופטים את התנהלותו בתיק של שופט בית המשפט המחוזי בירושלים משה סובול - כך פורסם הערב (ראשון) לראשונה במהדורת כאן חדשות. בנוסף נבחנת גם התנהלות הפרקליטות בתיק זה.

אחרי הסדר הטיעון עם רונאל פישר: נציבות התלונות על שופטים בודקת את התנהלות שופט המחוזי משה סובול בתיק. בכיר במשרד המשפטים מסר עדות. הערכה: השופט יזומן לתת את גרסתו | פרסום ראשון של @shelleytap #מהדורתכאןחדשות עם @TaliMoreno_ pic.twitter.com/ylEIHAbDQU — כאן חדשות (@kann_news) September 14, 2025

נציב תלונות הציבור על השופטים השופט בדימוס אשר קולה קיבל באחרונה תלונה מחבר הכנסת משה סעדה על שורה של התבטאויות, גם של השופט סובול, ואירועים שלכאורה שלא נרשמו לפרוטוקול סביב הסדר הטיעון השנוי במחלוקת.

בימים האחרונים נגבתה גם עדות של גורם בכיר מאוד במשרד המשפטים, ולפי הערכה במערכת המשפט לא יהיה מנוס מקבלת גרסת השופט סובול.

במקביל הוגשה תלונה בידי ח"כ משה סעדה כלפי הפרקליטות לשופט בדימוס מנחם פינקלשטיין המכהן כנציב תלונות הציבור על מייצגי המדינה בערכאות על ההתנהלות בתיק, תוך ביקורת חריפה על ניסיון לכאורה למסמס את התיק.

בנציבות תלונות על שופטים ובנציבות תלונות על מייצגי המדינה בערכאות אישרו כי הוגשה תלונה בנושא, והחלו, בנפרד, בבדיקת הנושא מול הגורמים הרלוונטיים.

כזכור, פישר הורשע לאחרונה במסגרת הסדר טיעון בביצוע עבירות של ניסיון לתיווך בשוחד, שיבוש מהלכי משפט וקבלת נכסים שהושגו בפשע - עשר שנים אחרי הגשת כתב האישום נגדו. במסגרת ההסדר הורדו מכתב האישום סעיפי שוחד הנוגעים לרפ"ק ערן מלכה, ונותרו סעיפים כמו ניסיון תיווך בשוחד, שיבוש ועבירות נוספות.

הפרשה בעניינו של פישר, עורך דין ואיש תקשורת, התפוצצה בשנת 2015 עם הניסיון המתועד לקבלת שוחד מהאיש החזק בנמל אשדוד, אלון חסן, שטמן לו מלכודת. בית המשפט המחוזי בבאר שבע זיכה את חסן, שהיה יושב ראש ועד העובדים בנמל אשדוד, במשפט השוחד נגדו.

באפריל של אותה השנה נעצר פישר פעם נוספת, לאחר שעוזרתו האישית גויסה כעדת מדינה, בחשד למקרים רבים של תשלום שוחד לקצין משטרה לצורך השגת מידע חסוי על חקירות. בנוסף לפישר נעצרו במסגרת הפרשה איש העסקים עופר נמרודי ופרקליטת מחוז תל אביב לשעבר ושותפתו של פישר, עורכת הדין רות דוד.