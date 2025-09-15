ציון גרוע לממשלה - והשיקול לפני הבחירות: סקר יוקר המחיה

סקר יוקר המחיה שמתפרסם בתוכנית "צבע הכסף" בכאן רשת ב' מעלה כי 82% מהציבור מעניקים לממשלה ציון לא טוב עד גרוע על הטיפול בנושא. בנוסף, 71% מהנשאלים טענו כי יוקר המחיה יהווה שיקול משמעותי עבורם לקראת הבחירות בשנה הבאה

כ-82% מהציבור נותנים לממשלה ציון שלילי בטיפולה בנושא יוקר המחיה. כך עולה מסקר מיוחד שערך מכון קאנטר עבור התוכנית "צבע הכסף" בכאן רשת ב' ומתפרסם היום (שני). הסקר המלא יתפרסם בתוכנית "צבע הכסף" בשעה 16:00.

מהסקר עולה כי 55% מהנשאלים העניקו לממשלה ציון "גרוע" ו-27% נוספים העניקו לה ציון "לא טוב" בטיפול ביוקר המחיה. כ-11% בלבד העניקו לממשלה ציון טוב ורק 4% נתנו לה ציון טוב מאוד.

עוד נשאלו המשיבים בסקר באיזו מידה יוקר המחיה יהווה עבורם שיקול בהצבעה בבחירות הקרובות בשנה הבאה. רוב של כ-71% מהנשאלים טענו כי במידה רבה או במידה רבה מאוד. 19% דווקא השיבו כי הנושא יהווה עבורם שיקול במידה בינונית, ו-10% ענו כי הנושא לא מהווה עבורם שיקול כלל או מהווה במידה מועטה.

עוד נבדק בסקר מהו הנושא המשמעותי ביותר לטיפול בישראל היום וגם עד כמה יוקר המחיה משפיע על הציבור בקניות בסופר, בשירותי בריאות, בילוי ופנאי ויציאה לחופשות. כמו כן נבדק כיצד מתמודד הציבור עם יוקר המחיה ואם היו מי שנאלצו לצמצם הוצאות, לקחת עבודה נוספת או ליטול הלוואות.