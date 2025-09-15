אחד השוטרים שנעצרו בפרשת מוסלי - רפ"ק בדימוס איתי רמות

רמות, חוקר לשעבר בלהב 433, הוא אחד מארבעת השוטרים שנעצרו בחשד שפעלו עבור ארגון הפשיעה של אלי מוסלי והעבירו לו מידע. הוא חשוד בשוחד, מרמה והפרת אמונים. מעצרו הוארך עד יום רביעי

אחד השוטרים שנעצרו בחשד שפעלו עבור ארגון הפשיעה של מוסלי הוא רפ"ק בדימוס איתי רמות, לשעבר חוקר בלהב 433. כך הותר היום (שני) לפרסום. מעצרו הוארך עד יום רביעי, ועורכי דינו הגישו ערר לקיצור ימי המעצר.

רמות חשוד כי באמצעות חשוד אחר בפרשה, שוטר שמשרת כיום בלהב, הסתייע בו בהוצאת מידע מתיקי חקירה. את המידע העביר רמות ליוסי הורברג, איש הכספים של מוסלי (שיובא להארכת מעצרו השנייה ביום רביעי). רמות הודה בחקירתו כי היה בקשר עם הבכיר מארגונו של מוסלי אך הכחיש שהמידע שהעביר אליו היה מידע חסוי ממחשבי משטרה וטען כי לא קיבל תמורה כספית. עם זאת, לפי ראיות בידי המשטרה רמות כן קיבל כסף. הוא חשוד בשוחד, מרמה, והפרת אמונים.

תחילת הפרשה בשבוע שעבר כשארבעה קציני משטרה נעצרו בחשד שפעלו עבור ארגון הפשיעה. על פי המשטרה, הפרשה עוסקת בהימורים ומתן קווי אשראי למהמרים ומלווים בריבית. לשוטרים מיוחסות עבירות של שוחד, מרמה והפרת אמונים, וכן עבירות לפי חוק הגנת הפרטיות. בתמורה, לכאורה, קיבלו השוטרים נסיעות לחו"ל ואירוח בבתי מלון.

ראש ארגון הפשע, אלי מוסלי, נעצר גם הוא ונחקר בחשד לסעיף שוחד, הלבנת הון, מרמה והפרת אמונים. מוסלי חשוד בין היתר שהעביר כספים לשוטרים ביחידת להב 433 בתמורה למידע. עם תחילת חקירתו אמר מוסלי לחוקרים: "לא נתתי שוחד. אין לי מגע עם שום שוטר".