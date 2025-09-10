השיטה בה הועבר מידע משוטרים למשפחת פשע נחשפת

חקירת הפרשה החמורה: שוטר בתפקיד הודה כי העביר מידע מתיקי חקירה למפקדו בדימוס וזה מסר את המידע לארגון הפשע של האחים מוסלי
השרשרת באמצעותה הועבר מידע מהמשטרה למשפחת הפשע מוסלי: בכאן חדשות נחשף הערב (רביעי) כי שוטר בתפקיד העביר מידע מתיקי החקירה למפקדו בדימוס וזה מסר מידע לארגון הפשע מוסלי.

הבוקר פרסמנו כי חשוד בפרשה, קצין בדימוס שהודה בחקירה בקשר עם בכיר בארגון הפשע והעברת מידע אליו.

כעת אנו מפרסמים כי חשוד אחר בפרשה, שוטר בתפקיד מלהב 433 שמשרת ביחידה שנים ארוכות כחוקר, הודה בחקירתו שמסר מידע מכמה תיקי חקירה לחשוד אחר בפרשה קצין בדימוס שהיה המפקד שלו. וכך למעשה נחשפת השיטה המלאה בה הועבר מידע מהמשטרה למשפחת הפשע מוסלי.

מעצרו של אלי מוסלי הוארך היום בשמונה ימים. במקביל מעצרם של שני קצינים בדימוס הוארך אף הוא בשמונה ימים. מעצרו של שוטר מכהן הוארך בשישה ימים. חשוד נוסף, אף הוא שוטר מכהן שוחרר בשל בעיה אישית אך הוצא עיכוב ביצוע להחלטה, כך שרק מחר יוחלט האם אכן ישוחרר.   

