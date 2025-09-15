רצח דוד אגייב: מאסר עולם נגזר על הרוצח כפיר עטיה

בשנת 2019 ולאחר ריצוי עונש מאסר ממושך בגין תקיפתו של אגייב בן ה-72, עטיה ארב לו מחוץ לביתו ודקר אותו למוות. עטיה היה בן זוגה של בתו של אגייב, אך השניים נפרדו שנים לפני הרצח ומאז, נטען שפיתח אובססיה כלפי המשפחה

בית המשפט המחוזי מרכז גזר היום (שני) עונש מאסר עולם על כפיר עטיה, שהורשע ברצח בנסיבות מחמירות של דוד אגייב לפני כשש שנים בנתניה. כמו כן, השית בית המשפט על עטיה תשלום פיצוי מרבי בסך 258 אלף שקלים לטובת משפחתו של אגייב.

עטיה ריצה בעבר עונש מאסר ממושך בן כתשע שנים, בגין גרימת חבלה חמורה לאגייב בן ה-72 ששימש כחלפן כספים, ולאחר שחרורו שב ופתח במסע אלים ואובססיבי נגדו ונגד בני משפחתו. בסופו של דבר, ב-11 באוגוסט 2019, ארב לו בלובי הבניין, תקף אותו ודקר אותו למוות.

עטיה הורשע בכל העבירות שיוחסו לו בכתב האישום; רצח בנסיבות מחמירות, וכן הפרת הוראה חוקית, לאחר שהפר תנאי מעצר בית במועד ביצוע עבירת הרצח, נהג ללא רישיון נהיגה בתוקף בעודו נמלט, והתנגד למעצר עם תפיסתו.

בית המשפט ציין בגזר הדין, כי "הנאשם נטל את חייו באכזריות, וגרם כאב רב לבני משפחתו, ובפרט לאלמנתו ולשתי בנותיו, שעבורן היה דמות משמעותית, תומכת ואוהבת".

הפרידה מהבת - והאובססיה שהובילה לרצח

אגייב היה חלפן כספים מוכר מנתניה. עטיה היה בן זוגה של בתו של אגייב אך השניים נפרדו שנים לפני הרצח ומאז, נטען, פיתח עטיה אובססיה כלפי המשפחה.

באפריל האחרון, הורשע עטיה ברצח בנסיבות מחמירות של אגייב. בהכרעת הדין קבע השופט כי "מעשיו של עטיה והתנהגותו מוכיחים, מעבר לכל ספק סביר, שהוא פעל לאחר הליך ממשי של שקילה וגיבוש החלטה להמית". הרצח הגיע לאחר רצף אירועים בהם פעל באלימות כלפי בתו של המנוח ואף כלפי המנוח עצמו, שבגינם ריצה שנות מאסר רבות.

בכתב האישום צוין כי לאחר שבתו של אגייב הודיעה לעטיה על סיום הקשר הרומנטי ביניהם, החל עטיה במסכת אלימות, הטרדות ואיומים כלפיה וכלפי משפחתה - לרבות כלפי דוד אגייב, שנים רבות לפני הרצח עצמו.