ישראל תהיה יוון הבאה? איך ישפיע הבידוד על הכלכלה

עם כל הכבוד לתחזית של ראש הממשלה שנהיה "סופר ספרטה", אנחנו עלולים להפוך ליוון של שנות ה-2000 - מדינה פושטת רגל. מצב של בידוד אומר בלי סחר בינלאומי, בלי תחרות, עם מחירים שעולים וציבור משלם מיסים שנחנק כדי להתקיים בזמן שהוא משלם על מלחמה בלתי נגמרת ולא סוגר את החודש

על רקע הקריאות ההולכות וגוברות לסנקציות על ישראל, ולצעדים שנוקטות כלפינו גם מדינות שנחשבות אוהדות וידידותיות,, ראש הממשלה בנימין נתניהו פשוט הודיע שהוא מכין אותנו לבידוד - כזה שישפיע על הכיס ועל החיים של כולנו.

לאחר התחזית המבהילה של רה"מ נתניהו על משק סגור - @lielkyzer עם האזהרות והסכנות של משק מבודד #מהדורתכאןחדשות עם @TaliMoreno_ pic.twitter.com/iAtIEvqDNh — כאן חדשות (@kann_news) September 15, 2025

נתניהו אמר שאנחנו בדרך להיות משק סגור. כזה שהיבוא אליו מוגבל כי יש מי שמסרבים למכור לו, וכזה שנאלץ לספק את הצרכים שלו בעצמו. היו מי שאמרו שנתניהו התכוון לתעשיות הביטחוניות בלבד, אבל מי שהקשיב טוב שמע את ראש הממשלה אומר - "קודם כל" בתעשיות הביטחוניות, כלומר גם הוא עצמו כנראה מבין שהחרם עלינו עלול להתרחב למקומות אחרים מהר משנראה לנו.

במשך חודשים סיפרו לנו שר האוצר וראש הממשלה שמצב הכלכלה שלנו נהדר, הבורסה באמת עלתה מאוד בחודשים האחרונים, עם המספרים קשה להתווכח – אבל בכל פרמטר אחר מצבנו רחוק מלהיות מזהיר כבר עכשיו.

דירוג האשראי שלנו ירד לרמה הנמוכה ביותר שהיה בה אי פעם, גם התקווה שהייתה בירושלים שהוא יעלה אחרי הלחימה המוצלחת באיראן נגוזה, ההלוואות והחובות שלנו תפחו למימדי ענק כדי לממן את המלחמה, ובהתאם הרבה יותר כסף מופנה לתשלומי ריבית בעשרות מיליארדים - כסף שלא מגיע לא לחינוך, לא לרווחה, לא לבריאות, וגם לא לביטחון.

כל מה שרע בכלכלה שלנו והופך את החיים כאן ליקרים עלול להחמיר

יוקר המחייה כאן גם ככה זינק בטירוף בחסות המלחמה והממשלה הפקירה את הזירה הזאת לחלוטין. כל מה שרע בכלכלה שלנו והופך את החיים כאן ליקרים עלול להחמיר, אם נגיע למצב של בידוד זה אומר בלי סחר בינלאומי, בלי תחרות, עם מחירים שעולים וציבור משלם מיסים שנחנק כדי להתקיים בזמן שהוא משלם על מלחמה בלתי נגמרת ולא סוגר את החודש. עם כל הכבוד לתחזית שנהיה סופר ספרטה, אנחנו עלולים להפוך ליוון של שנות האלפיים - מדינה פושטת רגל.