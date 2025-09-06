אמברגו נשק, סנקציות אישיות וניתוק יחסים: בספרד שוקלים צעדים חריפים נגד ישראל

בספרד שוקלים צעדים חריפים נגד ישראל: "ממשל נתניהו פושע"
במועצת השרים שתתקיים ביום שלישי, ידונו בשורת צעדים חריפים נגד ישראל, בהם אמברגו נשק ואף הטלת סנקציות אישיות על נתניהו וכמה שרי הממשלה
מחבר איתמר וישנקו ויובל ענבר
  • איתמר וישנקו ויובל ענבר
Getting your Trinity Audio player ready...
בנימין נתניהו ופדרו סאנצ'ס
בנימין נתניהו ופדרו סאנצ'ז צילום: יונתן סינדל/פלאש90, Toby Melville/Pool Photo via AP

ממשלת ספרד נערכת לאשר בבמועצת השרים שתתקיים ביום שלישי חבילת סנקציות מקיפה נגד ישראל, כתגובה למצב בעזה ומדיניות ההתנחלות בגדה המערבית.

המהלך מקודם במשותף על ידי מפלגת השלטון הסוציאליסטית (PSOE) ושותפתה סומאר, הדוחפת להטלת אמברגו נשק כולל, שיאסור ייבוא וייצוא של ציוד צבאי, אמצעי לחימה, טכנולוגיה וסיוע טכני. המפלגות ינסו לזרז את כניסתו של האמברגו לתוקף באמצעות צו מלכותי.

בנוסף מציעה סומאר צעדים כגון החזרת השגרירה מתל אביב, איסור שימוש בנמלי תעופה ונמלים ספרדיים להעברת נשק לישראל, מניעת גישה לחברות בעלות קשרים לתעשייה הביטחונית הישראלית, והטלת סנקציות אישיות על ראש הממשלה בנימין נתניהו ושריו ישראל כ"ץ, איתמר בן גביר ובצלאל סמוטריץ', לרבות הכרזה עליהם כ"פרסונה נון גראטה".

סגנית ראש הממשלה הספרדי, יולנדה דיאס, כינתה את ממשלת נתניהו ״משטר פושע״ וקראה לנתק את כל היחסים הדיפלומטיים והמסחריים עם ישראל. דיאס אף הדגישה כי יש לנהוג כפי שנהגה אירופה מול רוסיה: ״זכויות האדם אינן יחסיות״. בסביבת פדרו סאנצ'ס ראש ממשלת ספרד מבהירים כי הממשלה תפעל בזהירות - אך בוחנת את האפשרויות. בעוד מפלגת סומאר מאיימת כי שריה יחרימו את ישיבת הממשלה אם האמברגו לא יאושר מיידית.

עוד בנושא

לוח שחמט

בתחרות השחמט בספרד שינו את דעתם: ישראלים יתחרו תחת הדגל

רוסליה

מעצב האופנה שסירב לעצב שמלה לרוסליה - כי לא תמכה בעזה

תגיות |
בחירת העורכת
  • 1948: לזכור ולשכוח
    מלחמת העצמאות כמו שלא ראיתם ושמעתם. "1948", כאן דוקו
  • עוגה במחלוקת
    קניתם? דניאל עמית השיקה עוגה - והרשת סוערת
  • פרדי מרקורי
    יחי המלכה: איך הפך פרדי מרקורי לאייקון קווירי?
  • "הילדים בגן צחקו שיש לי שפם": הילדות שמסירות שיער בלייזר לקראת כיתה א'
    "בגן צחקו שיש לי שפם": הילדות שמסירות שיער לפני כיתה א'
  • שנה לנסראללה
    שנה לחיסול נסראללה: איך השתנה מאז המזרח התיכון?

אולי יעניין אותך