אמברגו נשק, סנקציות אישיות וניתוק יחסים: בספרד שוקלים צעדים חריפים נגד ישראל

ממשלת ספרד נערכת לאשר בבמועצת השרים שתתקיים ביום שלישי חבילת סנקציות מקיפה נגד ישראל, כתגובה למצב בעזה ומדיניות ההתנחלות בגדה המערבית.

המהלך מקודם במשותף על ידי מפלגת השלטון הסוציאליסטית (PSOE) ושותפתה סומאר, הדוחפת להטלת אמברגו נשק כולל, שיאסור ייבוא וייצוא של ציוד צבאי, אמצעי לחימה, טכנולוגיה וסיוע טכני. המפלגות ינסו לזרז את כניסתו של האמברגו לתוקף באמצעות צו מלכותי.

בנוסף מציעה סומאר צעדים כגון החזרת השגרירה מתל אביב, איסור שימוש בנמלי תעופה ונמלים ספרדיים להעברת נשק לישראל, מניעת גישה לחברות בעלות קשרים לתעשייה הביטחונית הישראלית, והטלת סנקציות אישיות על ראש הממשלה בנימין נתניהו ושריו ישראל כ"ץ, איתמר בן גביר ובצלאל סמוטריץ', לרבות הכרזה עליהם כ"פרסונה נון גראטה".

סגנית ראש הממשלה הספרדי, יולנדה דיאס, כינתה את ממשלת נתניהו ״משטר פושע״ וקראה לנתק את כל היחסים הדיפלומטיים והמסחריים עם ישראל. דיאס אף הדגישה כי יש לנהוג כפי שנהגה אירופה מול רוסיה: ״זכויות האדם אינן יחסיות״. בסביבת פדרו סאנצ'ס ראש ממשלת ספרד מבהירים כי הממשלה תפעל בזהירות - אך בוחנת את האפשרויות. בעוד מפלגת סומאר מאיימת כי שריה יחרימו את ישיבת הממשלה אם האמברגו לא יאושר מיידית.