מירי רגב מאשרת: "לא מחכה להסכמות - Uber תיכנס לישראל"

שרת התחבורה הכריזה היום שחברת ההסעות הבין-לאומית תיכנס לישראל על אף התנגדות נהגי המוניות: "אני זאת שמקבלת את ההחלטה". יו"ר התאחדות נהגי המוניות הארצית: "הולכת להיות פה מלחמת עולם"

שרת התחבורה מירי רגב אמרה היום (שלישי) בתוכנית "כאן בשש" כי חברת Uber תפעל בישראל. "הנחיתי את מנכ"ל המשרד לטפל ולרכז עבודת מטה בנושא לפני כמה חודשים, להגיע להבנות גם עם בעלי המוניות, עם ארגוני המוניות ועם האוצר", אמרה.

לדבריה, "יש הרבה מאוד ארגוני מוניות וחלקים מהם מוכנים להיות גם אובר וגם מונית. הגיע הזמן שגם במדינת ישראל יהיה אובר. אנחנו נוסעים לחו"ל, כולנו רואים את השימוש של הישראלים באובר".

אמנם, כשנשאלה השרה אם הצליחו במשרדה להגיע להסכמות מול נהגי המוניות, השיבה: "אני לא צריכה להגיע להסכמות איתם. אני מקבלת את ההחלטה, וההחלטה היא שיהיה אובר במדינת ישראל. עכשיו השאלה היא איך עושים את זה". רגב הביעה תקווה לקדם את הפרויקט בשיתוף פעולה "גם עם בעלי המוניות וגם עם אוצר, כדי שאובר יהיה במדינת ישראל כמה שיותר מהר".

כשנשאלה אם תעמוד בלחצים שעיכבו את כניסתה של החברה הבין-לאומית לישראל עד כה, אמרה: "אזרחי ישראל לא יכולים להיות שבויים בידי חברות תעופה, כמו שהם לא יכולים להיות שבויים בידי בעלי מוניות. אני חושבת שאפשר להגיע להבנות, ואפשר שבהחלט בעלי המוניות ישופו אותם במה שצריך לשפות אותם, ואפשר יהיה לשבת ביחד ולראות איך אנחנו מגיעים להבנות".

השרה טענה כי "בסופו של יום, מה שמעניין אותי זה האזרח הישראלי. אנחנו צריכים להוריד את יוקר המחיה. לכן הלכתי על רפורמת צדק תחבורתי, לכן הלכתי על העניין של תחרות גם בין חברות התעופה, וגם עניין האובר, הוא חלק מאותו יוקר מחיה לטובת אזרחי מדינת ישראל".

על הטלטלה הצפויה בשוק הגיב היום כפיר בן זינו, יו"ר התאחדות נהגי המוניות הארצית, שאמר בתוכנית "בנימיני וגואטה" בכאן רשת ב: "אני אהיה עדין אם אגיד שהולכת להיות פה מלחמת עולם". בן זינו פנה ישירות לשרה ואמר: "אני מבטיח לך שבפריימריז הבא כבר לא תהיי שרת התחבורה".