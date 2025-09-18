רצח משולש בנגב: 3 אחים נורו למוות סמוך לשגב שלום

על פי החשד, השלושה הגיעו לפגישה עם עבריינים, הסתכסכו ונרצחו ביריות • סגן ראש מועצת שגב שלום לכאן חדשות: "הנרצחים הם קרובי משפחה של שורד השבי פרחאן אל-קאדי • חשוד בביצוע הרצח, תושב הפזורה בשנות ה-20 לחייו, נעצר במעבר מיתר

המאם, סלימאן וסגר אל-קאדי תראבין, שלושה אחים בשנות ה-20 לחיים, נורו למוות הלילה (חמישי) בפזורה הבדואית סמוך לשגב שלום שבנגב. מפרטי החקירה הראשונים עולה כי השלושה הגיעו לפגישה עם עבריינים, הסתכסכו ונרצחו ביריות.

בשעות הצהריים עצרה המשטרה במעבר מיתר שבדרום הר חברון חשוד בביצוע הרצח, תושב הפזורה הבדואית בשנות ה-20 לחייו. החשוד נורה במהלך הסכסוך ומצבו קל. הוא הועבר לטיפול רפואי בבית חולים ונחקר על ידי ימ"ר נגב של המחוז הדרומי.

"איבדנו שלושה מטובי בנינו", אמר הבוקר קאיד אבו מועמר, ראש מועצת שגב שלום לאילאיל שחר בתוכנית "הבוקר הזה" בכאן רשת ב'. "הדבר הזה לא מאפיין את תושבי המועצה. מקווה שהמשטרה תשים את ידה על מבצעי הפשע הנורא. הם ממשפחה נורמטיבית מאוד, אין לה שום סכסוך עם אף גורם".

"לא משנה עיסקת נשק, עסקת בגדים, זה לא צריך להביא לרצח. משפחה נורמטיבית, אנשים טובים", אמר עמארני סוואלים, סגן ראש מועצת שגב שלום, לכאן חדשות. "הם קרובי משפחה של שורד השבי פרחאן אל-קאדי. אבי המשפחה גורש לעזה לפני 20 שנה, האמא נשארה פה לבד עם הילדים. אף פעם לא היה אירוע כזה של רצח שלושה אחים".

מפכ"ל המשטרה רנ"צ דני לוי קיים הערכת מצב בהשתתפות ממ"ז דרום, ר' אח"מ, ר' להב ורח"ט מודיעין. הוא קיבל סקירה מודיעינית על האירוע והנחה לפעול בכל האמצעים והמשאבים על מנת למצות את הדין עם הרוצחים. "שוב אנו עדים לאירוע בו עסקת אמל"ח שלא צלחה הובילה לרצח מתועב של שלושה אחים", מסר המפכ"ל. "אין ספק שכלים טכנולוגיים היו עשויים לסכל את האירוע המחריד הזה ואף לסייע בפיענוח של אירועים רבים".

מהמשטרה נמסר: "הלילה התקבל דיווח במוקד 100 של המשטרה אודות אירוע ירי בשטח סמוך לשגב שלום בו נהרגו שלושה אחים, גברים בשנות ה-20 לחייהם. גורמי רפואה קבעו מוות במקום לשניים מהם ולשלישי בבית החולים לאחר שפונה מהזירה במצב אנוש".

שוטרי מרחב נגב שהגיעו למקום החלו באיסוף ממצאים לצורכי החקירה. מהחקירה הראשונית עולה כי הרקע לאירוע הינו סכסכוך בין עבריינים. היחידה המרכזית של מרחב נגב תוביל את חקירת המקרה.

פרמדיקית מד"א לליאן קרטשוב וחובשי מד"א שהגיעו לזירה, סיפרו כי: "הייתה המולה רבה במקום ושלושה פצועים שכבו על הרצפה כשהם מחוסרי הכרה וסובלים מפציעות חודרות קשות בגופם. 2 מהם היו ללא סימני חיים ולצערנו הרב לא נותר לנו אלא לקבוע את מותם של הצעירים. במקביל, הענקנו טיפול רפואי מציל חיים לגבר כבן 25 ופינינו אותו לבית החולים כשמצבו לא יציב".